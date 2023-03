Monchi: "¿Que no quería venir nadie? Había múltiples opciones"

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha dejado claro que la decisión de destituir a Jorge Sampaoli y contratar a José Luis Mendilibar llega como una medida para buscar soluciones urgente a la situación deportiva inesperada que ha llevado al equipo a coquetear con el descenso.

De cualquier forma, el de San Fernando ha dejado claro que la elección del vasco no tiene nada que ver con el hecho de que haya sido el único que ha aceptado venir para tres meses, ya que ha habido "múltiples opciones y ofrecimientos" de diferentes entrenadores.

“Estamos en una situación difícil. El análisis de lo que está sucediendo tiene que ser interno. No es para mirar para atrás de manera pública y sacar cualquier cosa que no viene a cuento. Sabéis la cercanía que tenemos con el vestuario y con el entrenador que sea en cada momento. Había que buscar las soluciones y hemos buscado a José Luis. Discrepo con lo de que nadie quería venir por tres meses. Los ofrecimientos y posibilidades eran múltiples, pero creemos que por la situación la opción más idónea era la de José Luis”.

Monchi fue preguntado por si la prioridad es que Mendilibar ordene al equipo. “No es sílo una cosa. No voy a descubrir a José Luis. Las virtudes que él tiene es lo que hemos buscado. Con orden sólo no se ganan partidos. Una vez localizado el problema es encontrar la solución. Hay otras cosas que le puede dar al equipo para que gane partidos en las dos competiciones”.

Un asunto espinoso era determinar los padres de cada elección para el banquillo. Monchi rechazó que Sampaoli llegara como apuesta de Castro y Del Nido Carrasco y pese a su oposición y ahora la llegada del técnico vasco, según dice, es igualmente consensuada: “Hay un comité de dirección y cada uno ponemos encima de la mesa nuestra opinión, de lo que sea, de taquilla o de entrenador. Hay una decisión que se discute, y una vez que llegamos a un punto común se aprueba y es decidido por todos. No creo que haya alguien en el comité de dirección que estuviera más interesado que yo en que Sampaoli hubiera sacado al equipo. No hay un 'esto es mío'. Es de todos. No ahora, sino antes también cuando hemos conseguido títulos”.

Monchi también se refirió a la competición europea, donde el Sevilla espera llegar lejos y en la que Mendilibar se va a estrenar. "Su falta de experiencia en competición europea se pone en balanza con los más de 400 partidos que ha disputado en Primera. Afortunadamente en el club estamos gente que tenemos alguna experiencia en Europa y lo compensaremos".

Por úlltimo, tanto Monchi como Castro respondieron a las preguntas del gasto extra en el presupuesto para finiquitos en el banquillo con un claro mensaje: la prioridad es lo deportivo. "El tema económico se ha arreglado otras veces y se arreglará también esta vez".