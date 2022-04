Montiel y el comodín de Nervión: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

Ocho jornadas de Liga quedan y el Sevilla está obligado a apretar para amarrar la posición que lo habilita para jugar la Liga de Campeones. La Champions la tiene en su mano y para ello cuenta con que de esas ocho finales, cinco serán en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El primero, este viernes ante el Granada, se lo perderá, pues vio la quinta amarilla en el Camp Nou.

El lunes era José Castro quien convocaba al sevillismo para que apretase en este tramo final decisivo. Y este martes era Gonzalo Montiel. El Sevilla confía en la respuesta de Nervión, donde el equipo de Lopetegui no ha perdido ninguna cita liguera, circunstancia de la que no puede presumir ningún otro equipo en Primera.

"Quedan ocho finales, todos los partidos son fundamentales. Nos tenemos que hacer fuertes en casa, pero yendo también partido a partido", dijo Montiel en SFC TV.

El argentino hablaba de que había que atarse bien los machos para amarrar un objetivo "merecido" y trabajadísimo. "El grupo se merece estar en Champions porque hemos luchado mucho y estamos fuertes", dijo.

Además, estuvo comentando las sensaciones que transmite el estadio sevillista. "Cuando suena el himno en el Sánchez-Pizjuán es una sensación única, el apoyo de la gente nunca falta, quería estar acá en Europa como soñé de pequeño y estoy feliz por el esfuerzo que ha hecho también mi familia".

También en los derbis. "La gente aprieta acá en los derbis y se nota bastante. Son partidos únicos, se siente mucha adrenalina y te dejas llevar un poco al jugarte mucho y el clima te lleva a eso".

"En el campo me gusta vivir los partidos dialogando con todo el mundo", abundó en el programa A balón parado sobre su forma de jugar y vivir el fútbol. "Me gusta estar metido siempre, no me gusta perder a nada desde pequeño. Uno va aprendiendo de todo un poco con el día a día, detalles que uno no tenía, picar al espacio. Suelo hacer entre 10 y 11 kilómetros por partido", aseguró.

También recordó cómo se fraguó su llegada al Sevilla. "El fichaje se hizo muy rápido. Fue a los pocos días de jugar uno de los clásicos y hablé con los compañeros Papu, Lucas y Marcos, que me recomendaron la ciudad también cuando surgió el interés. Llegué con calor y tuve que hacer cuarentena en el hotel, justo también cuando llegó Rafa Mir. Luego, en el debut ante el Valencia salió todo. Gol, asistencia... no me dio tiempo a festejar, le pegó el defensor pero entró".