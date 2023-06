Montiel declara como imputado en un feo asunto de agresión sexual múltiple

Según lo relatado, automáticamente la víctima se hizo atender en la guardia del Cemic Hospital Universitario, donde se activó el Protocolo de Abuso Sexuall, insistiéndole los profesionales en que asistiera a un hospital público; en esa línea, la mujer afirma que en la historia clínica hay inconsistencias respecto de lo que había explicado.

La señala más adelante que la víctima y Montiel tuvieron un diálogo posterior en el que, ante la insistencia de la denunciante por conocer quién la había violado, “él me contestó Alexis Acosta”. Que luego “la madre de Gonzalo me dijo ‘quedate tranquila que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palos’”. Y que al plantearle a la familiar de GM que estaba dispuesta a hacer la denuncia, “ella me decía que no, que Gonzalo está en River y va a tener problemas con el club”, sugiriéndole “cuidate mamita, sos muy bonita”.

“Ahí empecé mi infierno: yo de la violación no me acuerdo pero esto es lo que siguió. Me derivaron a un infectólogo, me dicen que me tengo que aplicar unas vacunas, me revisan y mandan a hacer un tratamiento de profilaxis que dura 30 días”, dice el texto de la declaración. Y que en ese lapso “la madre de Gonzalo -a la que acusó de seguirla en Instagram “para vigilar lo que subía”- me escribía pero sólo para ver cómo seguían las cosas”.