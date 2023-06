Mourinho regala su medalla a un aficionado: "Sólo me quedo las de oro..."

El entrenador de la Roma, José Mourinho, explicó su gesto de regalar su medalla de subcampeón a un aficionado, después de perder ante el Sevilla en la tanda de penaltis la final de la Europa League. Fue escueto y aludió a una costumbre. "Me quedo con las de otro y regalo las de plata", dijo el técnico portugués a los medios en la rueda de prensa posterior al partido al ser preguntado por esta circunstancia. "No quiero las de plata", insistió.

El técnico recalcó que dicho gesto, que llamó la atención de todo aquel que se llegó a percatar del detalle, que es algo que hace "siempre". Mourinho es un tipo especial y ayer quedó remarcado. No se habían terminado de lanzar los penaltis que le dieron la victoria al Sevilla y condenaron a los romanos a la derrota, cuando el luso ya había felicitado a Mendilibar, justo antes de que el argentino Gonzalo Montiel anotara el penalti definitivo.

A continuación subió en solitario, mucho antes que el resto del equipo romano, a recibir la medalla, que acabó por entregar a un seguidor en la grada. También se quejó amargamente de la actuación del colegiado Anthony Taylor. Tanto es así que llegó a decir que "el árbitro parecía español".

Es de justicia decir que también elogió al rival. "El Sevilla es un gran equipo y eso para nosotros no es una novedad. Tiene una plantilla que nosotros no tenemos, tienen experiencia y calidad que no tenemos. Hemos hecho un gran primer tiempo y en el segundo, obviamente, el Sevilla ha tenido una reacción", sentenció en declaraciones a Movistar Plus.

Cabe recordar que la de este miércoles fue la primera final europea (dejando a un lado las de Supercopas) en las que Mourinho cayó derrotado. Antes, entre Champions League y Europa League, había ganado cinco.