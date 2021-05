El 'Mudo' y Vaclík, con los respetos de Monchi y de Castro

Tanto José Castro como Monchi tuvieron bellas palabras hacia Franco Vázquez y Vaclík en la despedida de ambos, destacando la profesionalidad de los jugadores y la calidad mostrada en el terreno de juego en un acto en el que el departamento de comunicación también preparó unos videomontajes con las imágenes más llamativas de ambos jugadores con la camiseta del Sevilla.

“Siempre hay días que haces algo nuevo. Hoy por primera vez despido a un jugador que yo no he contratado”, dijo el de San Fernando cuando se refería al portero checo, apuesta de Caparrós. “Aunque si hubiera estado como director deportivo también lo hubiera contratado. He sido portero y sé que es complicado cuando uno está jugando y deja de jugar y su comportamiento ha sido ejemplar”, añadió el director deportivo, que se confesó también “mudista convencido y acérrimo. En el caso del Mudo un poquito de mi corazón se va con él ya que representa esos valores que tiene que tener un profesional. Se va un trocito de la historia reciente de la historia del Sevilla, se queda cerca de los 200 partidos. Es un magnífico artista, pero una mejor persona”, explicó. “Permitidme que presuma de club, ya que ver a estos dos profesionales decir las cosas que han dicho y de la manera que lo han dicho, habla muy bien de un club que cuida a los profesionales y también a las personas, haciéndolos que se sientan sevillistas”, añadió.

El presidente, por su parte, recordó su compromiso en una noche difícil. “Recuerdo aquel partidazo que hiciste contra el Madrid tras pasar la noche en el hospital por el accidente que tuvo tu hija en casa. Aquellas ganas de jugar, aquella voluntad de estar con tus compañeros, me hicieron entender que estábamos ante un tipo formidable”, le dijo al checo.

Mientras, a Franco Vázquez le recordó como una “zurda de terciopelo” y el éxito de instalar el “mudismo, que ha calado en los huesos de gran parte de nuestra afición. Llegar al corazón de los hinchas no es nada fácil y tú lo has conseguido con creces. Gracias Franco”, precisó.