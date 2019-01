Muriel ya está en Italia "feliz" y deseando empezar

Luis Muriel ha aterrizado esta tarde-noche en Florencia, donde le espera su nuevo destino futbolístico como cedido hasta final de temporada en la Fiorentina. El colombiano ha llegado contento y se ha parado para charlar brevemente con los medios de comunicación.

"Estoy muy contento de estar aquí. He hablado mucho con el director deportivo (Pantaleo Corvino), le di mi palabra de que vendría y aquí estoy. Se lo he dicho a él, no veo la hora de estar en el campo, quiero empezar ya y estoy muy contento de estar aquí", ha dicho el delantero caribeño a su llegada.

A Muriel le han preguntado si cree que puede brillar más en el campeonato italiano, en el que destacó en las filas de la Sampdoria. "Quería volver aquí. Es un fútbol que conozco mucho y bien y no puedo esperar más, quiero iniciar ya y demostrar por qué he venido", ha añadido el jugador.

Muriel estará cedido hasta final de temporada a cambio de un millón de euros y la Fiorentina podrá quedarse en propiedad con él por una cifra cercana a los 15 millones.