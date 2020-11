En Nesyri ya ejerce de goleador puro y Aleix Vidal aporta una acción salvadora

Después de un primer tiempo de control artificioso, aunque servía para fatigar al contrario, los sevillistas sí coquetearon con el gol en la media hora final hasta que En-Nesyri hacia una aparición de buen delantero centro en el área y golpeaba con el interior para rematar. Además, Aleix Vidal también tenía una aportación interesante en su primer partido con Lopetegui, sobre todo en la jugada en la que cerró a Okazaki y evitó el empate local.

En-Nesyri | Un tanto de goleador puro, leyó el pase al primer palo y con el interior adentro

Fue el recurso en el tramo final para refrescar en la delantera y como ya hiciera también en Krasnodar, el marroquí fue decisivo para el triunfo de los nervionenses. Al contrario que en otras ocasiones, sí marcó un gol de delantero puro, con intuición para leer el pase de Ocampos al primer palo, con velocidad para superar a Insua y con golpeo de interior con la derecha. Diez.

Aleix Vidal | Estuvo providencial en la última jugada del partido en su debut del curso

El catalán no cuenta para Lopetegui y sus razones tendrá el entrenador para que así sea, pero en su debut con la camiseta sevillista después de dos temporadas no sólo no desentonó sino que estuvo providencial para cerrar ante Okazaki en la jugada final. Salió por la izquierda en la fase en la que el equipo atacó mucho más.

Munir | En la izquierda se convierte en un jugador muy normal

No tiene nada que ver cuando juega de delantero, y encima con De Jong al lado, que cuando lo escora su técnico a la izquierda. Ahí se pierde, es un futbolista más bonito que efectivo, toca bien, pero no profundiza jamás, entre otras cosas por su falta de velocidad. En su hábitat, en el área pequeña, debió marcar el cero a uno.

Ocampos | El gol se le resiste, pero no se puede negar su afán

Otra oportunidad que se le fue al argentino por esa negación ante el gol que tiene en la presente campaña. Y lo curioso es que en movimiento le pegue tantas veces fuerte y al muñeco cuando en los penaltis es de una sutileza impresionante en los lanzamientos. Tiene dos caras en ese sentido, pero fue clave en el 0-1.