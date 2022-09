Nianzou debuta en la selección sub 21 de Francia con gol

Tanguy Nianzou subió este lunes un escalón natural en su proyección como futbolista internacional del Sevilla. El joven central de 20 años (París, 07-06-2002) debutó con la selección sub 21 de Francia en el amistoso ante Bélgica (2-2) y lo hizo marcando un gol de cabeza, una de sus virtudes que debe explotar el equipo de Julen Lopetegui.

Fue en Valenciennes, ciudad fronteriza con Bélgica precisamente, la noche del lunes. Nianzou fue titular como central izquierdo, una posición en la que era habitual en el Bayern Múnich, y su estreno vino coronado por un gol, el primero de Francia sub 21, con un fuerte y certero cabezazo al rematar un córner.

En el Sevilla ya ha tenido alguna ocasión similar, como el día del Valladolid, y sin duda se trata de una virtud que puede beneficiar a los nervionenses, en su fuerte apuesta por este espigado zaguero de 1,91 metros.

Hasta ahora, Nianzou acumulaba 10 partidos con Francia sub 20; 4 con la sub 18; 24 con la sub 17; y 11 con la sub 16. En todas las categorías, como ha sucedido en la sub 21, debutó con un año de antelación respecto al límite de edad.

Su gol no sirvió para el triunfo del combinado galo, pero sí para igualar el del belga Ramazani (autor del 1-1 en el Almería-Sevilla) antes del descanso. En el minuto 58, Verschaeren hacía el 1-2 para los belgas y en el minuto 75 realizaba la definitiva igualada Wahi.

Tras su destacado estreno con la sub 21, Nianzou inició su inmediato regreso a Sevilla para ponerse a las órdenes de Lopetegui en el trabajo de preparación del Sevilla-Atlético de Madrid.

El joven central debutó con el Sevilla apenas aterrizado, ante el Valladolid. Y jugó varios partidos seguidos como titular hasta participar en 6 de los 7 oficiales que ha habido desde su llegada, pues no estaba para el Osasuna Sevilla. Sólo se perdió el de Copenhague por decisión técnica, aunque contra Espanyol y Villarreal, ambos también a domicilio, fue suplente.