El atacante del Sevilla, Lucas Ocampos, se mostró feliz por la victoria ante Osasuna y también por su gol de penalti, con el que rompió su mala racha. "Lo necesitaba, lo intenté desde que arrancó el campeonato pero no se me daba", aseguró el atacante argentino.

"Necesitábamos un triunfo como sea, obviamente que sí. Sufrimos, pero hoy en día todos los rivales son buenos y te dan pelea hasta el último minuto. Hicimos lo que teníamos que hacer", aseguró Ocampos, que reconoció una cierta ansiedad en el equipo por los últimos resultados en la Liga: "A veces, cuando te viene esa presión de ganar, porque no sólo lo exige así el equipo o el club sino también los jugadores, por momentos estábamos imprecisos. Pero fuimos protagonistas, tuvimos la pelota y aunque ellos jugaron bien fue un resultado justo".

Sobre la acción del penalti, el argentino dejó claro que sí sintió el contacto. "El penalti fue, me toca el pie", señaló Ocampos, que explicó luego cómo vivió los dos lanzamientos, el primero que le detuvo el portero y la posterior repetición en la que ya sí marcó el tanto de la victoria: "El primero que pateé me lo ataja bien, no había nada que reprochar. A veces cuesta entrar a marca, se me venía negando el gol y se me vino el mundo abajo. Luego, tenía confianza y tenía que tirarlo yo. Ivan (Rakitic) no me pidió nada, sino que me dio tranquilidad y lo pude hacer. Necesitaba un gol, lo intenté desde que arrancó el campeonato pero no se me daba. Me voy contento a casa por doble, se ganó y pude abrir mi racha".

"No me cambiaba mucho, quizá estar sin la compañía de Jesús (Navas). El equipo lo necesitaba", indicó el argentino sobre su colocación como carrilero diestro. "Trabajo la semana y durante el año para poder hacerlo bien en mi club y es un orgullo ir a mi país para representar a mi selección. Seguiré trabajando para estar a tope en todas las competiciones que me toque jugar", finalizó el atacante sobre su nueva convocatoria con Argentina.