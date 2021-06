Ocampos, entre la decepción y el necesario descanso

Lucas Ocampos se ha llevado una pequeña decepción. Lionel Scaloni lo ha dejado fuera de la lista de 28 convocados para la Copa América que empieza, sentencia del Tribunal Supremo de Brasil por medio, este domingo. La controvertida cita americana no contará con tres sevillistas, sino con dos, ya que Acuña y Papu Gómez sí están entre los 28 elegidos por el director técnico argentino.

Los tres habían sido citados para los partidos de las eliminatorias del Mundial de Qatar. El jueves 3 Ocampos fue titular en el Argentina-Chile, saldado con 1-1, pero al descanso Scaloni lo sustituyó por Ángel Correa. Formó en la izquierda junto a Di María, Messi y Lautaro Martínez. Para el partido de la semana siguiente, el martes 8, ya no estuvo entre los citados. Acuña no jugó el primer partido en Santiago del Estero, Argentina, pero sí el segundo, como titular y el encuentro completo, en Barranquilla, Colombia. El Papu Gómez estaba convocado para el primero de los dos partidos de eliminatorias, pero no jugó. Para el segundo se quedó fuera del listado.

Puede ser un palo anímico para Ocampos, que debutó con Argentina el 9 de octubre de 2019, en Dortmund, con un gol en el amistoso Alemania-Argentina. Su buen desempeño en el Sevilla, al que acababa de llegar ese verano, lo llevó a debutar con la absoluta albiceleste, con la que ha jugado desde entonces 8 partidos, tres amistosos y cinco oficiales, el último el citado martes ante Chile.

No obstante la decepción, al físico del futbolista de Quilmes le puede venir muy bien tomar ya las vacaciones, después de un durísimo año en el que ha jugado, entre los partidos oficiales del Sevilla (46) y los de su selección (5) un total de 51 partidos.

Hay que tener en cuenta que Ocampos sufrió una durísima entrada de Djené en el Sevilla-Getafe, el 6 de febrero, que lo tuvo lesionado un mes. Pero forzó, anticipó los plazos y reapareció en la semifinal de la Copa del Rey, en el Camp Nou, el 3 de marzo.

El futbolista, un asiduo de las redes sociales, hizo comentarios de optimismo en Twitter antes de los partidos ante Chile y Colombia: "Vamos Argentina, siempre unidos". Pero no ha vuelto a escribir desde que se conoció el listado para la Copa América en la noche del jueves en Argentina.

Acuña, en cambio, ve premiado su gran año en el Sevilla y, pese a que esta temporada sólo ha jugado dos partidos con Argentina, también lastrado por las lesiones musculares, estará en la Copa América, con el Papu Gómez, que reapareció con la albiceleste en noviembre de 2020 después de tres años de ausencia, aunque no ha jugado los últimos partidos.

Lista de los 28 jugadores

Porteros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Oporto) y Juan Musso (Udinese).

Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina Lucero (Udinese).

Centrocampistas: Leandro Paredes (PSG de Francia), Guido Rodríguez (Betis de España), Giovani Lo Celso (Tottenham de Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Papu Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bologna).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) y Sergio Agüero (Barcelona).