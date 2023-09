Ocampos: "Lo intentamos todo"

Lucas Ocampos, el hombre más activo junto a Lukébakio en el ataque del Sevilla, lamentaba no haber podido llevarse los tres puntos a Nervión.

"Estamos enojados por el tema de que lo intentamos todo. Revertimos la imagen que dimos en los primeros tres partidos. Nos podemos sentir, entre comillas, orgullosos de cómo estamos trabajando y cómo afrontamos los partidos. No se nos dan los tres puntos. Siempre digo que no podemos quedarnos con eso. Tenemos que seguir trabajando y, seguramente, lo haremos en estos dos o tres días que tenemos para preparar el próximo partido. Esto va rápido y no para", comentaba el argentino, elegido MVP del partido.

El de Quilmes valoraba que se trata de un campo difícil y un gran rival: "No nos tenemos que olvidar que este equipo lo hizo muy bien el año pasado. Tiene una base muy buena y en su campo aprieta mucho. Nosotros representamos una camiseta bastante grande, que te exige ganar siempre. Y más cuando arrancamos de la forma en que arrancamos. Tenemos que seguir trabajando. Tanto nosotros como la gente está nerviosa, enojada. Los resultados no se dan, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos que seguir trabajando e intentar ganar en casa el próximo partido. Con su apoyo y con nuestras ganas, seguramente los tres puntos se quedarán en el Sánchez-Pizjuán".