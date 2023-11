Ocampos: "No perdemos, pero tampoco ganamos"

Ocampos defendió el trabajo de Diego Alonso, pese a firmar el tercer empate en LaLiga con el preparador uruguayo en el banquillo. "El Celta también se estaba jugando mucho, el césped estaba muy embarrado y era difícil jugar. Se destaca En-Nesyri porque tiramos muchos centros, no podíamos jugar por dentro. Me gusta la idea de Diego Alonso; no perdemos, pero tampoco ganamos. Puedes verlo positivo o negativo, pero esperemos que las victorias empiecen a llegar porque las necesitamos", aseguró el argentino.

El futbolista sevillista fue cuestionado por la jugada del penalti no pitado tras la revisión de la acción por parte de Hernández Hernández. "Si el árbitro no la marcó viendo el VAR diez veces... Si yo estuviera del otro lado, seguramente me quejaría, es normal. Hoy nos ha tocado a nosotros, si el árbitro dijo que no, no fue", dijo ante los micrófonos de DAZN.

Ocampos analizó el empate y aseguró que "es un punto que sabe mal, porque jugamos tiempo con un jugador más". "Pensábamos que teníamos ventaja, tuvimos 15 minutos para marcar el segundo y no se nos dio. Al final, esa jugada polémica, no la vi, estaba muy lejos", finalizó.