Pablo Machín: "Hay una comunión con la afición que nos hace más fuertes"

Pablo Machín se ha declarado "feliz, contento, encantado" tras el triunfo del Sevilla sobre el Girona (2-0), que "hace muchas cosas bien". "Hemos competido y le doy mucho mérito a la primera parte para luego poder controlar mejor". Más allá de los números que son enormemente firmes y contundentes, la sensación es que el equipo siempre quiere, ayudado por una afición con la que hemos enganchado desde el inicio, y eso crea una comunión especial, que los que lleváis aquí muchos años sabéis que se puede vivir cuando hay esa conexión equipo-afición, y eso nos da un plus, nos hace más fuertes en los momentos de flaqueza", ha asegurado.

El técnico del Sevilla ha analizado así el partido: "Hay que situar a la gente en el contexto, el Girona ha querido hacer un partido muy intenso, de mucho desgaste para nosotros, han intentado aprovechar su mayor superioridad en la frescura. Ellos han apretado mucho, han tenido una muy buena llegada. Cuando no podemos defender los diez que están delante de Tomás, él ha estado espléndido, y desde aquí quiero felicitarlo por ser reconocido como el mejor jugador del mes de noviembre. Ha sido equilibrada la priemera parte. Ya en la segunda parte sí hemos sido superiores, hemos tenido empuje desde el inicio y más a raíz del primer gol. Y una vez que hemos marcado el segundo gol ha estado todo más abierto, les hemos podido buscar a las espaldas y les hemos podido marcar algún gol más.

Manifestaciones contra la venta del club: "Siempre contesto todo, estoy muy centrado en mi trabajo, el Sevilla va a continuar, y nuestra afición es la mejor de España para mí. Sabe lo que tiene que hacer en cada momento y en los de debilidad nos ayuda muchísimo. Vamos a centrarnos en el presente. El proceso de todo esto es muy difícil lo tenemos que disfrutar. Pensar a largo plazo no me corresponde y no me interesa perder energía".

Satisfacción tras la despedida del año en el Sánchez-Pizjuán: "Vamos con la tranquilidad de haber hecho muy bien los deberes aquí, con la satisfacción de que la afición se vaya muy contenta de aquí. Pero queremos irnos de vacaciones con una victoria, tenemos una semana limpia, a ver si llegamos de la mejor manera y vamos a tener un rival superduro. A ver si recuperamos toda esa energía que vamos a necesitar", ha dicho en referencia al encuentro en Leganés.

Sarabia y Banega, bajas por acumulación de amarillas: Nunca sabemos si es bueno o malo que vayamos perdiendo jugadores con cuentagotas. Vamos a recuperar al Mudo, y centrocampistas estamos los que estamos, y la lógica dirá que los centrocampistas se sustituirán por centrocampistas".

Kjaer, de nuevo entre algodones: "Dice que cree que tiene una pequeña roturita. El jueves le dimos descanso y arriesgamos para frenar al pichichi de la Liga y lo ha hecho muy bien. A ver si podemos disponer de él para despedir el año".

Roque Mesa, ovacionado: "El jueves estuvo muy intenso ya y hoy ha tenido más pausa con el balón y ha sido determinante en pases hacia delante, libera un poco más a Éver para crear más atrás, con él unos metros adelante para aprovechar segundas jugadas".

El 2-0, un golazo: "No sé si me han captado las cámaras, pero sí he dicho 'coño, qué golazo'. Es que ese gol representa lo que queremos, apretamos, robamos, triangulamos con verticalidad, llegamos y marcamos. No lo he visto repetido aún, espero que sí sea un golazo".

Sin corazón dividido por el Girona: "Si te soy sincero, no, ya llevo mucho tiempo aquí, lo tengo superasumido, estoy supercentrado en lo que me corresponde que es hacerlo lo mejor posible en el Sevilla, no he sentido ninguna cosa rara".