Papu Gómez: "¿La Liga? Soñar no cuesta nada"

Titular por méritos propios, el argentino Papu Gómez abrió el marcador en la victoria del Sevilla ante el Elche para seguir apuntando alto. "¿La Liga? Soñar no cuesta nada", ha comentado en Movistar LaLiga el atacante sevillista, que le ha dedicado el triunfo a Lopetegui tras una semana complicada por el fallecimiento de un familiar.

"Veníamos haciendo las cosas bien, pero se escapaban los partidos. Hoy necesitábamos ganar sí o sí para seguir en la lucha", ha comentado Papu Gómez, que ha elevado su rol en el equipo: "Siento la importancia de todo el equipo y la que me da el míster. Me hace sentir cómodo y me da gusto".

Sobre su la actuación de Martial y Tecatito, los dos fichajes de enero, Papu Gómez también ha destacado el abanico de opciones que le otorgan al equipo. "Son jugadores de jerarquía, les gusta triangular, hacer paredes. Tenemos más opciones para jugar por el centro, aunque también el desgaste es mayor", ha señalado el argentino, que ha resaltado la importancia de su gol: "Sirve para la confianza, hay que seguir así, no sólo tienen que convertir los delanteros, también de atrás hacen falta".

Además, el atacante se acordó de Lopetegui, al que le dedicó la victoria. "Lo habíamos hablado antes, había sido una semana difícil y ha estado toda la semana con nosotros, no se notó la falta y el dolor que tenía. Se portó de diez", indicó Papu, que finalizó con un mensaje de ambición: "¿La Liga? Soñar no cuesta nada, queremos llegar hasta el final con posibilidades y vamos a dar lo mejor de nosotros".