Pedrosa: "Tengo ganas de comerme el césped"

Adrà Pedrosa ha pronunciado sus primeras palabras como sevillista después de un día intenso en el club. El jugador, que aterrizó en la ciudad el pasado miércoles, tuvo una ajetreada jornada con los trámites burocráticos de papeleo y la firma de los contratos, cosa que realizó junto al vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Después, el nuevo lateral izquierdo sevillista se puso en manos del departamento de comunicación para una sesión de fotos ya con la nueva camiseta del Sevilla, que lucirá las próximas cinco campañas, hasta junio de 2028, así como una entrevista concedida los medios oficiales. Este viernes el futbolista catalán será presentado oficialmente ante los medios de comunicación en un acto conjunto con el otro refuerzo nervionense, el argentino Federico Gattoni.

"Era un paso que tenía que dar si quería seguir creciendo como futbolista. Es un paso muy importante en mi carrera, no solo por la grandeza del club, sino porque este año hay una competición muy importante como es la Champions. Desde pequeño todo el mundo quiere llegar hasta ahí. Vengo con una ilusión máxima por aceptar este reto", ha comentado el lateral izquierdo.

Pedrosa llega con fuerza y dispuesto a darlo todo: "Lo que tengo ganas es de comerme el césped, de salir a correr y dar todo lo que tengo. Este último año no lo he podido hacer", dijo refiriéndose a un parón que ha tenido por las lesiones.

Además, Pedrosa recordó el momento en el que el Sevilla FC se interesó en él: "Si te soy sincero fue el seis de enero, día de Reyes, cuando mi representante me llamó. Pensaba que iba a ser una llamada normal y al final era que el Sevilla FC estaba muy interesado en mí. Intenté hacer como que no pasaba nada y cuando colgué pegué un grito porque por fin salió esa suerte. Que un club tan grande como el Sevilla te quiera te hace saber que es un paso muy grande".

Acuña, un lujo de competencia

Pedrosa fue preguntado por la competencia que tendrá con Marcos Acuña, todo un campeón del mundo, en el lateral izquierdo. "No lo conozco personalmente, pero cuando he jugado contra él es un rival durísimo. De rival me ha costado mucho. Ahora, tenerlo de compañero, hará que aprenda mucho de él. Va a ser un compañero más por el que luchar por un puesto desde el trabajo, la humildad y el respeto. Voy a aprender muchas cosas", reconoce.

También espera convencer a Mendilibar con trabajo y constancia, aparte de pensar que el modelo de juego del vasco puede beneficiarle. "Creo que encajo bien, lo que busca Mendilibar con jugadores que él ha tenido como Edu Expósito hace que sepa que quiere profundidad por banda y poner centros. Tenemos rematadores como En-Nesyri que saltan más que el techo. Hay que salir para dar oportunidades de gol a los compañeros. Creo que puedo encajar bien para eso".

Recordando vivencias ante su nuevo equipo, destacó la dificultad de defender a Jesús Navas, Lucas Ocampos o Suso: "Si te digo la verdad, la vez que más complicado me resultó fue un partido en el Ramón Sanchez-Pizjuán en el que tenía en la banda a Ocampos y Jesús Navas. Me atacaban, sobre todo Ocampos con la agresividad que tiene para atacar. Cuando estaba cansado, en la segunda parte sacan a Suso, mucho más diferente. Delante tenía jugadores de un nivel muy complicado de atar".