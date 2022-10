Pepe Castro: "En diciembre habrá que apuntalar la plantilla y dar salida a los que no juegan"

Cuestionado sobre la dimisión del cargo que ostentaba en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Castro afirmó no ha hablado con Rubiales todavía. "Desde que han salido esos mensajes, he escuchado sus explicaciones, que han sido cero. No he recibido ni una llamada y he optado por dimitir. Por lo menos, algo tendría que haber dicho. No es de recibo hablar así del Sevilla ni en un grupo privado. No me siento cómodo allí, me siento cómodo con los míos", aseguró.