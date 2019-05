Promes insiste en no defender y el Ajax se interesa

Quincy Promes no está contento con el rol que sus entrenadores en el Sevilla, tanto Pablo Machín como Joaquín Caparrós, le han dado. Ya lo dijo en el balance que hizo a los medios del club y ahora ha repetido la misma reflexión en su país, donde ha acudido para incorporarse a la concentración de la selección holandesa, que prepara la semifinal de la Liga de Naciones ante Inglaterra el día 6.

Promes, además, no ha eludido preguntas sobre un posible interés del Ajax, club en el que se formó y del que salió por indisciplina. En vista de sus palabras, la prensa holandesa comienza a pensar en el extremo sevillista, aunque sería una operación casi imposible después de la inversión que el Sevilla realizó en su fichaje, 21 millones de euros.

“Todavía tengo un contrato por cuatro años y me siento feliz en Sevilla, pero el club es consciente de que no quiero jugar otra temporada en un papel tan defensivo. En el fútbol nunca se sabe con seguridad. Ahora es cuestión de esperar qué sucede. Se va a nombrar un nuevo entrenador y tendré que ver qué quiere de mí", explicó en una entrevista concedida a Voetbal International.

El ex jugador del Spartak de Moscú conoce bien al entrenador del Ajax, Den Hag, con quien coincidió en el pasado. Éste es quien podría haber puesto su nombre encima de la mesa en el caso de que se marchara David Neres, un futbolista que, junto a Tadic, ha llamado la atención por la espectacular Champions que han firmado los de Ámsterdam. “He tenido una relación especial con Den Hag desde que entrené con él en el Go Ahead Eagles. Al principio no me gustaba nada, para ser honesto. Pero fue el primer ténico que realmente me ayudó”, ha dicho Promes.

El holandés es uno de los jugadores con los que Monchi, en principio, cuenta para el proyecto, si bien aún debe contar la opinión del entrenador. De cualquier forma, su alto coste hace casi imposible una salida y el jugador, que con Machín jugó de carrilero y con Caparrós en algunos partidos de lateral, sólo quiere tener responsabilidades en ataque.