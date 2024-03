Quique Flores ya ve "capacitado" a Hannibal: "Ahora es el entrenador el que lo debe poner"

Quique Sánchez Flores ya ve en condiciones mentales de jugar a Hannibal Mejbri. El mediocampista ofensivo franco-tunecino ha pasado un proceso, un "aterrizaje", sobre todo mental, según ha venido explicando el entrenador del Sevilla, que volvió a ser preguntado por el jugador en la previa del partido con la Real Sociedad.

"El chico está alcanzando otro nivel de entendimiento y está capacitado ya para jugar en cualquier momento. Ha habido un aterrizaje más mental que futbolístico, que ha sido pasar de la Premier League a la Liga, muy distinta. Y pasar a un equipo con una situación de muchísima dificultad. Del Manchester United, que luchaba entre los cinco primeros, al Sevilla, que está entre los siete últimos, es muy distinto. Ha habido que aterrizarlo, ponerlo en perspectiva y ahora ya es el entrenador el que lo tiene que poner", explicó al detalle Quique.

El peligro de una Real herida

El madrileño también habló de cómo llega la Real Sociedad tras su eliminación de la Copa del Rey, quedándose a un pasito de la final, y con la mente en la Champions, ya que recibe al PSG el martes, con una desventaja de 2-0. ¿Beneficiarán estos factores al Sevilla? No lo ve así el técnico.

"De la Real Sociedad no hay que fiarse, porque es un equipo súper competitivo, de los mejores equipos de la Liga, que evidentemente se ha llevado un tropezón importante en sus objetivos, pero que tiene la capacidad de rearmarse rápido y competir. Es un equipo que ha mostrado una consistencia extraordinaria en los últimos años. Es un grupo que se conoce perfectamente y sabe cómo salir de los líos en los que se puede meter. Es un equipo admirable, como versión, como entrenador, club, etc.", dijo Quique.

El técnico sevillista abundó en las virtudes del equipo de Imanol y advirtió de las dificultades que pondrá a los suyos. "Es un equipo muy físico, juegan bien. Manejan todo tipo de alturas en defensa. Son muy altos e incómodos y con el balón se relacionan muy bien. Por lo tanto, tendremos que hacer muchas cosas bien si queremos ganar".

La recuperación de efectivos y el plan B

Reconoció Quique que al Sevilla le estaba faltando el plan B, los recursos para tirar del banquillo durante los partidos. Por eso se alegró de que, por ejemplo, Lukébakio ya esté casi a punto. "Cada vez que vemos una cara nueva de los chicos que salen de la enfermería nos alegramos mucho, porque nos viene penalizando que los planes B nos empobrecen. No nos están dando lo que queremos en partidos que van empatados y queremos ganar o que perdemos por la mínima y queremos igualar. Necesitamos lo antes posible a esos futbolistas".

"Los cambios hay que hacerlos, y más en partidos que son finales. Sabemos que haciendo cambios, podemos ir a peor, pero lo que no nos vamos a quedar es sin piernas. Los cambios se seguirán haciendo; que son chicos del filial, serán del filial; que son del primer equipo o son futbolistas que salen de lesión larga... así será. Nos gustaría que el plan B estuviera a la altura del plan A, que está haciendo un esfuerzo grande, porque sería un plan competitivo", dijo Quique sobre la necesidad de tirar de lo que haya y del cansancio de los futbolistas.

La incomodidad clasicatoria y Januzaj

Sobre la situación del Sevilla en la clasificación fue muy crudo Quique. "Nos sentimos todavía incómodos. Hay que seguir ganando porque si no, ya sabéis cómo es esto, se acortan las distancias. Llegamos al Sevilla a un punto de la salvación y estamos a seis... pero queremos estar a 14, esa es la realidad. Con seis puntos no nos da para improvisar y descubrir más cosas. Queremos coger más vuelo y hacer más cosas, pero a través de los resultados".

También fue preguntado por Januzaj, que jugó en el Bernabéu por delante de Idumbo o Hannibal a diferencia de Rafa Mir, que no va ya convocado. ¿Qué ha cambiado? "La situación de un jugador puede cambiar en poco tiempo, por guiños que te lance en los entrenamientos, por actitud, una posición que sea más fértil... Hay tantísimas cosas y factores que pueden cambiar las circunstancias de los jugadores, constantemente... Ahora bien, hay situaciones en las que cambiar, cambiar del todo va a costar, por diferentes razones o porque el entrenador piensa de una manera distinta. Y hay cosas que van a cambiar poco", dijo, en posible referencia a Rafa Mir.

La necesaria conexión con la afición

"Estamos pasando un calendario dificilísimo", dijo Quique, que también dijo que el Almería y el Celta serán partidos complicadísimos. "Y la única forma de unir el grupo es desde la humildad, porque lo único que hemos hecho es sacar 8 puntos de 12, algo que el Sevilla lo debería hacer con normalidad. Estamos recuperando la normalidad, pero sacar cabeza por eso, no, todo lo contrario. Hay que ser humildes y no nos da ningún privilegio lo que hemos hecho. Sólo algo de crédito. Pero hay que estar vigilantes, alerta...", aseguró.

Y destacó que la comunión equipo-grada, recuperada en el triunfo sobre el Atlético, será trascendental, fundamental. "Lo más importante que se ha hecho es que el día del Atlético conectamos de nuevo al equipo con la afición, porque sin esa conexión no vamos a ninguna parte. Tenemos que hacer un buen partido y conectar de nuevo con ellos, porque ellos van a ser vitales de aquí a la temporada".

Jesús Navas y Sergio Ramos, ¿renovación?

También fue cuestionado sobre si él daría al club su opinión positiva a la renovación de Jesús Navas y Sergio Ramos, que cumplen contrato en junio. "Estos chicos tienen todavía partidos y quieren como pocos a su club. He encontrado pocos profesionales a lo largo de mi carrera que tengan esa vinculación tan estrecha y tan directas con su club. Son sevillistas de verdad, son puro oro. Puro oro futbolístico y personal. Ya me gustaría tener este tipo de jugadores hasta que dijeran basta, hasta que el cuerpo no les aguantara más. Yo apostaría por tener siempre a estos jugadores en la plantilla".