Quique: "El camino está marcado, ante el Athletic queremos ser protagonistas"

Después de una victoria y una derrota, ambas a domicilio, Quique Sánchez Flores se estrena como entrenador del Sevilla en el Ramón Sáchez-Pizjuán. Lo hace ante un rival en forma como el Athletic, con muchas bajas pero seguro de que el "camino iniciado es el correcto" y "con la idea de partido en la cabeza", confiando en que su equipo, pese a las ausencias, salga "con fe, motivación y sin miedo".

"Considero todos los partidos muy importantes y dada la situación no vemos más que el siguiente encuentro en el horizonte. No podemos mirar más allá. Avanzamos en nuestras fortalezas para ser competitivos. Hemos entrenado bien esos días y tenemos la idea de partido en la cabeza y saldremos con fe, motivación y sin miedo", indicó el técnico sevillista, que sigue "incorporando a futbolistas tras lesiones al trabajo, aunque hay que ir con precaución". "Estamos haciendo entrenamientos largos para transmitir muchas cosas para que cuanto antes hagamos los partidos que queremos, que es ser protagonistas y estar con mucha energía. Eso se contradice con el estado en el que estamos de tener que recuperar jugadores",dijo sobre los lesionados.

El preparador nervionense lo tiene claro y quiere que los suyos olviden este final de 2023 para redimirse en 2024. "Es tiempo de redención. Creo en ello y en el nuevo año tenemos que imprimir un nuevo estado de ánimo, pero somos nosotros los que tenemos que empujar mucho para que el aficionado no crea", afirmó.

Delantera y Copa de África

En este primer encuentro del año Quique no podrá contar con En-Nesyri, convocado con Marruecos para la Copa de África, y el entrenador no hizo más que sumarse "a la cantidad de compañeros que hablan sobre lo torcidos que están los calendarios". "No tiene sentido que haya jugadores que se vayan en mitad de liga, que la liga se parta al principio y al final. Está todo del revés. Los futbolistas se lesionan y el espectáculo pierde. Habría que hacer algo para solucionarlo", explicó el técnico,que habló sobre los dos delanteros que le quedan ahora, aunque Mariano está lesionado y Rafa Mir en el punto de mira: "Lo que queremos es sacar el mejor rendimiento de lo que tenemos. No podemos pensar en lo que no tenemos, sino enfocarnos en que tenemos y hacer un partidazo. Me gustan las ganas que ponen los que no están y eso la afición debe saberlo. Hay que asumir la realidad y tirar hacia adelante. Con Mariano estamos muy cerca de él y está próximo a incorporarse al grupo. Aunque hay que tener precauciones por su historial de lesiones, lo veo convencido de que quiere estar". En cuanto a Rafa Mir volvió a tirar de redención: "Creo mucho en la redención. Todos tenemos derechos a ser perdonados y a volver a empezar. Soy muy de eso, de las oportunidades. Luego los jugadores o entrenadores marcan su camino. Ahora lo que impera es la necesidad y dentro de la necesidad la inteligencia y hacerlo lo mejor posible".

Quique Sánchez Flores habló de lo "emocionante" que fue para él el entrenamiento a puerta abierta y lo trasladó a lo que será debutar como entrenador en Nervión: "Debut: "Fue emocionante. Dice mucho que en un entrenamiento haya 16.000 personas. Dice mucho de la afición del Sevilla, una afición entregada, con pasión y cercana. Siente fuertemente a su equipo y está en nosotros en hacer que el campo empuje". Y añadió sobre lo que quiere proponer en el campo y la necesidad del apoyo de la hinchada: "Lo que queremos hacer es valiente, creo que es interesante y en la medida en que la gente nos apoye volaremos más alto".

Presidencia

También valoró el protagonista la designación del nuevo presidente, José María Del Nido Carrasco, señalando que lo positivo en cualquier caso es que " los dirigentes se empapen de lo suyo". "Cuando los entrenadores nos sentimos desnutridos es con la pérdida de contacto. Estando cerca compartimos dudas y certezas y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Así las cosas siempre van mejor. Está bien que dirigentes sean exigentes y quieran saber qué hacemos", afirmó sobre el contacto que mantienen, antes de referirse a Ernesto Valverde, técnico del Athletic que cumplirá en el Sánchez-Pizjuán 500 partidos en los banquillos: "Somos compañeros con una gran relación. Hemos sido compañeros de todo, hasta de selección, rivales como jugadores y entrenadores... Nos conocemos. Sabemos cómo nos vamos a plantear los partidos porque nos conocemos mucho, pero las grandes decisiones de los partidos la toman los jugadores".

Sobre el rival destacó que es un conjunto "muy físico" que "exigirá" mucho al Sevilla en un "partido duro". "Juega mejor que el año pasado. Sus virtudes son la velocidad y si abres el campo sufrirás.También hace daño a balón parado y no cambia su juego en función del rival, porque siempre mantiene la misma filosofía", explicó el técnico, confiando en que su equipo trabaja para "sentirse fuerte en una determinada dirección, porque el camino está marcado".

En el aire

Dos nombres propios más salieron a relucir en la comparecencia. Uno el del canterano Isaac, que aún no ha sido inscrito, aunque con proyección:"No lo he visto jugar, sólo entrenarse, pero es un jugador interesante, potente y con gol. Hay que tenerlo en consideración y este club siempre ha mirado hacia abajo y si destacas vas hacia arriba como la espuma. Ojalá consolide lo que apunta",dijo.

Se refirió también al interés por Agoumé, aunque se mantiene "a la expectativa" y lanzó un mensaje al hilo del mercado invernal: "Hay que tener respeto a ver si alguien de los que están reacciona, pero el club sigue sus gestiones y hay jugadores saldrán y otros que vendrán".