Rafa Mir: "¿Hasta 2027? Ojalá me hubiera fichado más tiempo Monchi"

24 años y un contrato hasta 2027, éstas son las credenciales con las que llega Rafa Mir al Sevilla. Sobre las 13:25 de este martes era presentado en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán después de haber sido ya protagonista en el partido de la segunda jornada de la Liga con ese balón al poste del Getafe previo al gol decisivo de Lamela. Precisamente en ese litigio coincidió sobre el césped con En-Nesyri, algo que era destacado por el propio futbolista en su presentación. "El que decide es el míster, estuvimos muy cómodos los dos y generamos ocasiones, pero quien decide es el míster y estoy preparado para jugar donde él me diga y hacerlo lo mejor posible", apuntaba el espigado delantero.

En el repaso de su llegada al Sevilla destacaba una frase por encima de todas. "Ojalá me hubiera fichado más tiempo Monchi", comentaba con ilusión a pesar de que ha firmado seis temporadas hasta 2027. "Estoy muy contento, superfeliz de que hayan hablado así de mí, me sirve para seguir trabajando con muchas ganas y ahora quiero demostrar el futbolista que soy. Tengo muchos años por delante, la pena es que no me haya fichado más Monchi, pero trabajaré para darlo todo", reflexionaba ante la prensa.

Lógicamente, no podía ocultar su felicidad el joven futbolista. "Vengo con toda la ilusión, con todas las ganas del mundo, estoy muy feliz de estar en un club como el Sevilla, quiero agradecer al club la confianza y trabajaré para darle todo lo que pueda a este club".

Negociaciones "Estuvimos hablando durante todo el mercado, durante todo el año, Monchi me transmitió su confianza y eso me hizo decidirme por el Sevilla"

¿El Atlético de Madrid? "Esto es fútbol, no tengo nada que hablar de otros clubes que no sean el Sevilla". ¿Y cuándo comenzaron las conversaciones con la entidad sevillista? "Estuvimos hablando durante todo el mercado, durante todo el año, Monchi me transmitió su confianza y su cariño y eso fue lo que hizo que viniera aquí. Estoy aquí para devolverle la confianza".

¿Cuál fue la clave para la elección final? "Al final me decanto por el Sevilla porque es un gran proyecto, un proyecto ambicioso, me han demostrado su confianza y estoy muy contento por estar aquí. Del partido de ayer muy contento, trabajaremos al máximo porque tenemos plantilla y cuerpo técnico para poder hacerlo".

El dorsal 12 "Estoy muy contento de llevar el mismo número que una leyenda sevillista, trabajaremos muy duro para tratar de estar a su nivel"

Lógicamente, después de la foto con Kanouté cuando era juvenil del Valencia y el hecho de lucir ahora el número 12 del francés no podía faltar la pregunta sobre ese referente. "Sé que es un número histórico para el Sevilla y estoy contento de llevar el mismo número que una leyenda sevillista, espero hacer el mismo trayecto que en el club, fue una leyenda para el club y estoy muy contento de llevar ese número", respondía con humildad e ilusión.

Pregunta habitual en cada rueda de prensa sevillista. ¿Es el equipo aspirante al título de Liga? Rafa Mir se ha aprendido pronto la lección: "Estamos centrados en el día a día y ya veremos al final del año cómo van las cosas. Tenemos plantilla para trabajar por todo, vamos día a día, con las ideas claras y vamos a trabajar muy duro. Estamos ilusionados por trabajar día a día, primero para el partido del Elche y después ya veremos qué sucede, trabajar día a día y eso te lleva a llegar al final con posibilidades".

Está claro que parecía que hablaba el mismísimo Lopetegui, con el mensaje ya asumido, pero qué le pide el entrenador. "Llevo pocos días, el míster me está explicando sus conceptos poco a poco, lo que él me pide lo puedo realizar, estoy tranquilo y soy feliz. Él ha sido una pieza muy importante para estar aquí y ayer me lo demostró con esos minutos después muy pocos días de estar aquí".

Lopetegui "Él ha sido una pieza muy importante para que esté aquí, me ha transmitido su confianza y me lo demostró con los minutos ante el Getafe con apenas entrenamientos"

Del entrenador al grupo en la plantilla. "Me han recibido muy bien, estoy agradecido a los compañeros y al club por el recibimiento, la gente está muy unida, estoy muy contento en el vestuario, llevo pocos días, pero siento su cariño".

¿La selección absoluta? "Estoy concentrado en trabajar día a día, seguir creciendo como futbolista y ya veremos qué trae el futuro de la selección. Eso es un premio que al final no depende de mí. Trabajaré duro para ayudar al grupo y al equipo y ya veremos lo que pasa".

Dos cuestiones finales, la presión del duelo con En-Nesyri y el número de goles que puede alcanzar. "El Sevilla es un club grande y claro que se tiene presión, pero puedo vivir con ello, quería dar un paso adelante y eso es lo que tiene. Presión con En-Nesyri ninguna, podemos jugar juntos como ya se vio, todo lo que sea pelear es bueno para el club y para todos". ¿Número de goles? "No me marco ninguna cifra, trataré de dar lo máximo para el club y para los compañeros, pero no me marco ninguna". Así concluía la puesta de largo de Rafa Mir, una apuesta de futuro del Sevilla con un presente esperanzador, como se vio en su debut, y sobre todo un hombre sereno en apariencia.