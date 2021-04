Lopetegui: "El equipo ha tenido una gran mentalidad"

Julen Lopetegui estaba más que satisfecho tras "una victoria importantísima", según dijo en los micrófonos de SFC Radio. "De momento no hay nada asegurado, pero es un gran triunfo ante un rival directo, uno de los mejores de la categoría, que era el campeón de Copa, y además ha empezado el partido ganando y ha tenido una gran dificultad", comenzó analizando.

El entrenador del Sevilla destacó la personalidad de sus hombres para, primero, remontar y, luego, manejar el partido y aguantar las acometidas de la Real Sociedad. "El equipo ha tenido una gran mentalidad y hemos podido rehacernos rápido en ese gol, empatar pronto ha sido clave. En la segunda parte ya ha habido que sufrir, lógicamente, ellos son un buen equipo, han ajustado cosas, nosotros también hemos tenido que ajustar cositas, pero al final lo hemos conseguido y estamos contentos".

Ya en la sala de prensa del Reale Arena insistió en esa idea: "Hicimos una gran primera parte y pudimos marcar más, seguramente. Ha sido una segunda parte más equilibrada y creo que en el cómputo general hemos sido merecedores de conseguir los tres puntos y estoy satisfecho con la mentalidad y la personalidad de los jugadores".

"No hemos arrancado bien el partido, esa es la realidad. En la primera llegada al área han conseguido marcar. Luego hemos conseguido ajustar que con Carlos e Isak nos generaban jugadas en la segunda línea, pero lo ajustamos bien y el segundo gol ya nos dio tranquilidad", analizó.

Lopetegui fue preguntado si permitía soñar a los suyos: "Claro que permito soñar, y todo el mundo tiene derecho a soñar. No hay mejor sueño que intentar ganar al Levante. El presente es el siguiente partido, soy pesado, pero no hay mejor realidad que centrarnos en ganar el siguiente partido, y no alejarnos de lo que hemos hecho en toda la temporada. Primero tenemos que recuperar bien y pensar en cómo afrontar el partido con el Levante, que juega muy bien el fútbol, miuy bien el fútbol".

Empatar pronto, clave: "La Real es un buen equipo, ha conseguido marcarnos nada más empezar en un desajuste nuestro y luego hemos conseguido pronto el empate, afortunadamente, creo que ha sido clave, insisto".

Ajustes tácticos en la segunda parte: "Ellos en la segunda parte han dado un paso adelante, han cambiado el sistema, nos han obligado también a cambiar cosas. A pesar de eso hemos tenido la sentencia en una jugada muy clara, y hemos tenido que sufrir, como en todos los partidos de la Liga española, no hay otra manera de ganar, sufriendo y luchando hasta el final".

Partido intersemanal con el Levante, en Valencia: "El miércoles tenemos otro partido muy importante, como todos, ante un muy buen rival que juega muy bien al fútbol y lo primero que tenemos que hacer es recuperar muy bien".