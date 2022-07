Reguilón puede relevar a Augustinsson, que apunta al Aston Villa

El lateral izquierdo del Sevilla emite señales de cambio. Ludwig Augustinsson puede tomar el mismo camino que Diego Carlos hacia el Aston Villa, aunque en su caso en condición de cedido, y su plaza vacante la puede ocupar Sergio Reguilón, por el que el Sevilla sondea su situación. Antonio Conte, su entrenador en el Tottenham, ha descartado a cuatro jugadores para la gira que su equipo comienza por Corea del Sur, y entre ellos figura el lateral izquierdo, que jugó la temporada 2019/20 como cedido en el Sevilla cuando pertenecía al Real Madrid.

El lateral triunfó plenamente a las órdenes de Julen Lopetegui y salió del Sevilla con un fuerte vínculo afectivo tanto con el mismo club como con la afición.

Y la puerta se le vuelve a abrir con la cesión, bastante avanzada, de Augustinsson al Aston Villa, según avanzó el portal muchodeporte.com. El club de Birmingham pagaría 500.000 euros por el préstamo y asumiría la ficha del nórdico, que recaló en el Sevilla hace un año a cambio de 5 millones de euros y que firmó un contrato hasta 2025.

Conte también excluye del viaje al centrocampista Giovani Lo Celso, que jugó en el Betis en la campaña 2018/19. Y el argentino ha sido vinculado con el club de Nervión este verano en algunos medios, aunque también el Villarreal, satisfecho con su rendimiento la pasada campaña, puede estudiar un traspaso que no sería nada fácil por su coste. Tampoco cuenta el entrenador italiano con el británico Harry Winks ni con el francés Tanguy Dombélé.

En su comunicado oficial, el Tottenham aseguró este sábado que Reguilón, Lo Celso, Ndombélé y Winks seguirán su preparación de pretemporada en Hotspur Way.

La gira que inicia el Tottenham lo llevará a jugar precisamente ante el Sevilla el próximo sábado 16 en el Suwon World Cup Stadium un amistoso que ha levantado una enorme expectación en Corea del Sur. Las 44.000 localidades puestas a la venta se agotaron en apenas 20 minutos. Antes, los Spurs jugarán el día 13 ante el Team K League.

El también ex sevillista Clément Lenglet, recién fichado del Barcelona, no entró en la lista por no haberse tramitado la documentación para viajar a Corea del Sur.