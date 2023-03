Sampaoli: "Es un momento duro, pero tiene que pasar rápido"

Jorge Sampaoli apenas atinó a explicar lo que pasó en el Metropolitano. "Es muy duro porque más allá de no estar a la altura de la circunstancia del partido, el equipo tuvo un momento en los que acortó diferencias, nos expulsan un jugador... hubo un grado de negatividad muy alto para jugar este partido", dijo en SFC Radio.

El técnico argentino reconoce que es una clara recaída en la dinámica, la trayectoria que parecía levantada: "Es una situación dura porque nos habíamos levantado en un momento en el que el equipo crecía, ahora volvió a caer y nos tendremos que levantar".

Europa no estorba

En la misma radio del club se le preguntó a Sampaoli si es hora de aparcar la Liga Europa, si estorba el partido del jueves ante el crucial Sevilla-Almería del domingo siguiente: "No nos estorba Europa, hay que enfrentarlo y seguir corrigiendo errores puntuales, no forzados, los dos primeros goles fueron producto de dos errores nuestros, y seguir intentando mejorar organizativamente la línea defensiva sin contar con jugadores ahí. Trabajaremos durante la semana para que esto mejore".

El grado de negatividad

Insistió el de Casilda en ese excesivo grado de negatividad acumulada en muchos lances del partido. "El grado de negatividad en muchas situaciones está generando inconvenientes. Tuvimos errores que nos costaron goles, inclusive en situaciones no forzadas, perdiendo el balón y con goles en contra, como en la primera mitad", dijo ya en la sala de prensa. "Cuando el equipo tuvo el control generó algunas cosas, pero defensivamente fuimos superados por el ataque rival", lamentó.

Se le preguntó a Sampaoli si cree que su idea no está calando en el vestuario: "Trasladar una idea global puede ser automático o puede no pasar nunca. A partir del golpe de Osasuna, hoy fue un golpe mayor, porque generó inseguridad para poder corregir desde el nivel participativo. Cuando tenemos pérdidas no forzadas que profundizan las ausencias defensivas el equipo lo siente".

Los previsibles nervios

En la situación actual es lógico que surjan nervios. "Sería lo peor, que volvieron los nervios. Ya lo vivimos cuando me tocó venir al Sevilla. En la historia del club es un momento extremadamente complicado, pero tiene que salir. El equipo viene emparchando ante situaciones que lo superan. Pero no queda otra que pensar en el jueves y buscar alguna positividad para enmendar este momento que es duro pero que tiene que pasar rápido".

Calibrar la defensa

En este contexto, Sampaoli quiere usar el Sevilla-Fenerbahçe de palanca: "La representatividad del club de Europa es muy importante. No podemos eximirnos de la responsabilidad del jueves y no podemos eximirnos de la responsabilidad del domingo (ante el Almería). Pensaremos el eju8gves en el domingo también, pero tampoco tenemos muchos jugadores para poder pensar en los dos torneos".

"Tenemos que buscar niveles defensivos para que, al no tener valores absolutos, tener un comportamiento colectivo que impida que nos pase lo que hoy o lo que pasó ante el Osauna, los dos goles fueron lo mismo", dijo sobre errores no forzados y huecos por desorganización.

Recuperar la forma y el ánimo

Sampaoli lamentó lo grosero de algunos yerros ante un rival de tal calidad. "Los errores no se podían permitir por la altura del rival que teníamos. Terminamos con la impotencia de un resultado demasiado duro inclusive para el desarrollo del partido. Esto te amedrenta un poquito mentalmente, pero esto va a ser así hasta el final. Cuando asumí el cargo sabía a lo que venía. El equipo debe recuperar lo que venía haciendo antes de Osasuna, eliminando a un rival muy duro en Europa, y recuperar su forma".

"El club hará las evaluaciones que tenga que hacer", replicó ante la pregunta de si se siente cuestionado o ve peligro de ser destituido. "Yo trabajo para preparar el partido del jueves y después el del domingo".