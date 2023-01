Sampaoli descarta a Fernando y espera de Reine-Adélaïde "mucho dinamismo"

Jorge Sampaoli, ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar las opciones del Sevilla en el partido de Copa que tiene este miércoles ante Osasuna en Pamplona, un rival del que el argentino destacó “su agresividad” y que le pondrá las cosas difíciles a los suyos, que, según explicó, tienen la dificultad de tener que repetir esfuerzos.

El de Casilda descartó a Fernando para este partido por un golpe y valoró la llegada del último fichaje, aunque aún no es oficial, el francés Jeff Reine-Adélaïde. “Me enfrenté a él al año anterior en Francia y es un volante con mucho dinamismo, buen desnivel por el centro, que tiene llegada y talento. Nos puede aportar cuantitativamente y creo que también cualitativamente. Tiene condiciones para ayudarnos en un lugar en el campo en el que estamos muy justitos”, indicó.

Sobre el partido, Sampaoli destacó la dificultad de un rival que tiene sus opciones y que juega con velocidad y agresividad. “Es un partido importante, difícil para nosotros porque hay jugadores que debido a la ausencia de otros tuvieron que jugar muchos minutos. Es un partido definitorio contra un equipo muy difícil, que es un buen rival de local. Tiene una gran agresividad, una buena organización y mucha velocidad. Transita muy bien los momentos que uno le da al perder el balón. Con respecto a jugar fuera de casa es lo que tocó en el sorteo. Trataremos de que eso no afecte”, agregó sobre el equipo de Arrasate, al que siguió elogiando hilándolo con el crecimiento de los suyos: “Osasuna presiona muy bien. Gana muchos duelos, roba balones y ataca a mucha veloiad. Nosotros tenemos que confirmar el crecimiento de una idea”.

¿Ensayó penaltis? “En el corto plazo que tenemos para entrenar la pelota detenida, situaciones como la prórroga, los penaltis... tenemos planificados los nombres propios, también una posible alteración que modifiique esos nombres propios, pero estaremos preparados.

Ocampos, Delaney y el Papu. “Tenemos pocos futbolistas y hay que ver que un partido no perjudique al otro (el de Liga ante el Elche). Lucas tuvo 20 minutos de juego real, no ha tenido competencia y tendrá que recogerlo en los minutos que le toquen. Papu está cerca de volver pero todavía no está bien. Y a Delaney le falta rodaje, su lesión fue más grave. Necesitamos gente que compita y que haga muchas acciones repetidas que nos den opciones de un buen resultado”.

El horario (22:00 horas) y el frio. “No lo podemos controlar. Creo que entrando en calor rápido no creo que los jugadores tengan inconveniente. No es una excusa para hacer un buen partido ante un rival muy esperanzado por la campaña que está haciendo”

¿Más refuerzos? “Yo no decido eso. Bajo las condiciones que tiene el club, yo no decido quién llega y cuándo llega. Si fuera por mí, el club sabe lo que quería, lo que quise o lo que quiero. El mercado sigue vigente y abierto y se verá como queda la plantilla, quién se va y quién puede llegar”.

Más ocasiones que ante el Cádiz. “Este partido será diferente, con otros condicionantes. El equipo jugó un buen partido pero necesitamos hasta el minuto 90 para convertir. Tanto dominio y no llegar nos obliga a tener muchos minutos con mucha furia. Necesitamos mucho volumen de búsqueda… y chances”

Pasar en la Copa. “Siempre es importante el pase, llegas a una opción de estar entre los cuatro mejores. Pero también genera un poco de merma de rendimiento y hay jugadores que tienen mucha secuencia. El partido del Alavés nos costó mucho, no tuvimos chispa”

Monchi. “Cada uno se expresa como es. Él tiene un gran sentimiento por el club, no puedo hablar de las conductas de los demás. Yo tampoco muestro mucha tranquilidad”.

Januzaj. “Hay jugadores que tienen mucha capacidad, Januzaj es un jugador con talento, pero a veces hay jugadores que no se acercan. Con Januzaj hay una distancia entre lo que necesito de él y lo que él piensa que puede dar. Hay jugadores que se acercan al entrenador y otros que no. Mientras esté con nosotros vamos a intentar que sume”.