Sergi Gómez: "Para ganar hay que hacer muchas más cosas bien"

Una de las novedades en el once titular, el catalán Sergi Gómez, reconocía que la actuación del Sevilla en el Martínez Valero de Elche no fue de las más afortunadas. El defensa sevillista, que ocupó el puesto de Jules Koundé, lesionado, dio sus impresiones de la derrota al acabar el partido.

"Sabíamos que era un partido complicado y somos conscientes de que no ha salido nuestra mejor versión, pero de nada sirve lamentarse y toca pensar en el siguiente partido", comentaba el ex céltico. Además, en esta misma línea indicó que "hay que hacer muchas más cosas bien para ganar y hoy no ha sido nuestro mejor partido".