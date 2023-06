Sergio Ramos y el Sevilla, un deseo (casi) imposible de cumplir

"Lo que faltaba, como vuelva Sergio Ramos, no me saco el carné". La frase se pudo escuchar en tertulias de bares, en las puertas de los colegios en la espera de la salida de los colegiales, en las redes sociales. El sevillismo, en esa montaña rusa de sensaciones que lo llevó del clímax de la Séptima a la marcha de Monchi, aún no oficializada, se encuentra de pronto en otro fuerte debate visceral.

En la mañana de este viernes, mientras el personal estaba atento a las notificaciones digitales por si saltaba la noticia definitiva de la salida del Sevilla de Monchi, corrió como la pólvora otra bomba que, de momento, no es más que rumor estival. Las redes sociales hicieron de estopa seca para que prendiera la llama de la polémica.

¿Sergio Ramos de vuelta al Sevilla? Según algunos tuiteros, entre los que destaca el que sacó la primicia informativa, es el propio Sergio Ramos quien ha expresado en su entorno más íntima la intención o el deseo de continuar su carrera, o cerrarla, en el Sevilla. Incluso José Manuel García menciona que lo ha hablado con Jesús Navas, leyenda viva del Sevilla y la selección española, y que el capitán nervionense está encantado con tal idea.

Me hablan de buena fuente que Sergio Ramos, a través de su hermano, quiere regresar al Sevilla y retirarse en el club de sus inicios. Ha hablado de ello con su amigo íntimo y compadre, Jesús Navas, al que le entusiasma la idea. pic.twitter.com/XiZg16Bvxz — José Manuel García (@butacondelgarci) June 16, 2023

Pero, ¿y la afición? Recientemente el club de Nervión se vio obligado a cerrar varios sectores de la grada baja de Gol Norte por la sanción que estaba pendiente desde aquel agrio desencuentro entre Sergio Ramos y el grupo Biris Norte cuando marcó a lo Panenka un penalti en la eliminatoria de la Copa del Rey, el 12 de enero de 2017.

Del 31 de agosto de 2005 al 12 de enero de 2017

La sanción llegó después de varios recursos y tiene su origen en la denuncia que hizo LaLiga ante el Comité Antiviolencia por los insultos a Sergio Ramos, que aquel día abrió un cisma con el sevillismo, al señalarse el dorsal tras marcar marcar la pena máxima dirigiéndose a Gol Norte y pidiendo perdón al resto de la afición, que pitó fuertemente aquel gesto del ex sevillista.

El Sevilla agotó todas las instancias jurídicas para tumbar aquella sanción. Y acabó perdiéndolas todas, hasta el punto de que más de seis años después, el Viernes Santo ante el Celta, tuvo que cerrar la grada, en un doble castigo después de que el club pidiera que no se adelantara a fecha tan señalada un partido en el que el Sevilla se estaba jugando la vida en la Liga.

El traspaso al Real Madrid y aquel gol dedicado a Del Nido

Las reacciones en Twitter y otras redes sociales han sido tremendas, algunas irreproducibles. La herida está abierta y es purulenta, pese a la antigüedad de la lesión anímica que dio origen a todo: el fuerte desencuentro entre Sergio Ramos y José María del Nido cuando el central fue traspasado al Real Madrid el 31 de agosto de 2005, sobre la bocina, por 27 millones de euros.

El entonces presidente del Sevilla trasladó a la opinión pública que el club de Florentino había pagado la cláusula, pero en realidad, como era habitual en España, fue un traspaso encubierto, por una cantidad cercana a la de la cláusula de rescisión. Una convención con la que los clubes españoles buscan que se haga el menos daño fiscal posible a sus arcas.

Tras aquello, hubo cruce de declaraciones y acusaciones y se abrió el cisma. El Sevilla jugó dos temporadas después la Supercopa de España frente al Real Madrid. En el Santiago Bernabéu, Sergio Ramos marcó uno de los goles del equipo de Bernd Schuster, que buscaba la remontada ante el equipo de Juande Ramos. Y se señaló el cuero cabelludo dirigiéndose al palco. La dedicatoria al alopécico presidente del Sevilla estaba más que clara. Terminaría ganando el Sevilla 3-5 en el que sería el quinto título una semana antes del desvanecimiento de Puerta ante el Getafe.

Los gestos de Sergio Ramos hacia Puerta

Sergio Ramos quedó entonces como un traidor y sus gestos tampoco ayudaron mucho, pese a que en sus triunfos con el Madrid o la selección española siempre se acordó de su ex compañero Antonio Puerta, mostrando su efigie en camisetas que lucía durante las celebraciones de los títulos.

Pero la herida fue a más por la beligerancia con que se tomó aquello la grada de Gol Norte, que lo insultaba acordándose de su madre. Aquel 17 de enero se hizo extensible al resto del estadio, que entendió que marcar a lo Panenka y luego enseñarle el dorsal a todo Gol Norte era un insulto a todo el Sevilla.

Aquel intento infructuoso de mediar de Pepe Castro

El Sevilla, ya con José Castro como presidente, intentó mediar en el asunto y le brindó un homenaje a Sergio Ramos con motivo de un partido de la selección española en el Sánchez-Pizjuán. Fue en mayo de 2014. Pero aquello quedó en el olvido y todo se recrudeció con aquel penalti a lo Panenka.

Sergio Ramos, que nunca ha destacado por su mesura ante los micrófonos, dio su opinión sobre lo ocurrido en aquel partido de Copa. Y el propio Pepe Castro, tras intentar mediar en 2014, se puso serio y replicó al camero que se metiera en sus asuntos... Es decir, que la mediación quedó en nada.

Ahora, Sergio Ramos ha cumplido contrato con el PSG, por el que firmó el verano pasado y en el que tardó bastante tiempo en debutar por sus problemas con las lesiones. Su situación sentimental también ha cambiado y puede que su visión de las cosas. De ahí que quizá haya expresado su deseo de volver al Sevilla, algo que nunca ocultó... antes de que todo se saliera de madre...

En este contexto, y pese a que las informaciones que hablan de su deseo destacan que, obviamente, tendría que equiparar su nómina a la realidad de la plantilla del Sevilla, es imposible pensar en un regreso, so pena de un incendio en Nervión de incalculables consecuencias.