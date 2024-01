Quique Flores: "Esto lleva un proceso, hay que tener paciencia con los chicos"

"Nos vamos con la sensación de que no hemos sido los protagonistas del partido", reconoció en DAZN Quique Flores antes de acudir a la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde analizó de forma prolija la situación del Sevilla más allá de la derrota ante un Athletic fortísimo que se sitúa tercero en el ecuador de la Liga.

Sobre la pobre primera parte, reconoció que el Athletic ejerció una fuerte presión que le resultó casi imposible al Sevilla. "Nos ha alejado mucho de la portería contraria y de instalarnos en campo contrario. De la primera parte sólo rescato cinco minutos, en los que sí hemos estado en campo contrario recuperando rápido, que era la idea. Y en el segundo tiempo, con un cambio de sistema, creo que el equipo ha estado mejor. Ha estado más apretado, más fácil en la circulación, más cerca del área, ha recuperado más rápido, pero el partido para entonces se puso complicado y nos costó mucho".

Convicción en la reacción

Se le cuestiona a Quique Flores si no cree que dio la sensación el Sevilla de equipo caído... "Los chicos van a salir hacia delante, pero están en una situación complicada, la confianza no recorre nuestro vestuario. No es fácil convencer a todo el mundo de que haga lo mismo. Y cuando las cosas no salen los chicos tienden a desordenarse. Está en nuestra tarea que estas cosas no ocurran. Las cosas van a ser duras y difíciles. Cuesta quitar errores que nos hacen peores. Es semillar virtudes es difícil en medio de la confusión y esto va a llevar un proceso. Con los chicos hay que tener paciencia. Trabajaremos mucho y no puede que no pase nada como ocurrió en el primer tiempo, en algún momento pasará lentamente y luego pasará todo a la vez y disfrutaremos. Los procesos son duros y muchas veces como entrenador pasan cosas que pueden pasar, porque es poco tiempo dirigiendo el equipo".

El arma de doble filo de Nervión

Al término del partido fue el incidente de Sergio Ramos, en un contexto de bronca en Nervión. "Lamentamos ese incidente, pero no quiero verlo así, tenemos que revertir lo que está ocurriendo. Es nuestro trabajo. Tenemos un arma impresionante, un arma enorme, que es la afición del Sevilla, que en cuanto le hemos dado algo ha reaccionado. Este campo ayuda. Que estén enfadados lo entiendo. Están ahí para mostrar sus emociones. En un porcentaje altísimo en la historia del Sevilla siempre han estado ahí, y puntualmente, de vez en cuando, pasa esto, hay una desafección, un desarraigo. Tenemos que trabajar para corregir esto".

Problema familiar de Soumaré

Soumaré se cayó un rato antes del partido de la convocatoria: "Es un problema personal que hay que respetar, un problema con la familia con pequeños, y hay que respetar. Lo primero es la familia. Lo hemos valorado y ya está".

Calma con la lesión de Gudelj

Gudelj se retiró lesionado en el minuto 37. "Gudelj ha tenido un bloqueo y desbloqueo de la rodilla durante la semana y no lo hemos forzado, ha tenido otra vez un giro, y en el vestuario ya estaba desbloqueado. Pero estas cosas cuando van mal ocurren. Tenemos que sostener eso con nuestra fuerza hasta volcarlo para el otro lado. Va a costar un esfuerzo, pero cuando llegamos no pensábamos que fuera a ser distinto".

Primera vuelta de 16 puntos

Se le recuerda a Quique que en la primera vuelta recién concluida sólo ha sumado el Sevilla 16 puntos, muy pocos. Surge la palabra descenso... "Tenemos que seguir trabajando e intentar hacer las cosas en una dirección diferente. Con lo que hemos hecho hasta ahora no sirve. Quedan 60 puntos y este es un equipo que puede hacer el 50% de los puntos, creo que sí. Hay jugadores que deben recuperarse, hay que recuperar piernas, jugadores que deben hacer otras cosas. Y vamos a orientarlos para que hagan las cosas bien".

Esperanza en recuperar lesionados

Gudelj se unió a las siete bajas por lesión. ¿Es una lacra evitable? "Es una realidad latente que tenemos muchos jugadores lesionados que nos darían un mejor once. Los entrenamientos carecen de los puestos doblados, tener hambre de querer jugar a cada partido y jugarlos. Sé que van a venir jugadores y los que están dentro tienen muchas ganas todos de recuperarse. Los tenemos bastante cerca de estar en el campo. Y cuando estén todos en el campo, va a ser un Sevilla diferente".

Isaac Romero, a la espera

Aún no está inscrito Isaac Romero en el primer equipo. "Tiene que quedar una ficha libre para darle la ficha a Isaac y en el momento que la tenga estará en el primer equipo. Será así".