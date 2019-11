Va por la novena temporada Diego Pablo Simeone, un caso particularísimo de fidelidad y continuidad en un club en el que encontró acomodo perfecto este entrenador que aúna en perfectas dosis visceralidad y raciocinio. Su Atlético de Madrid sigue sonando como un bandoneón, bien armonizado, como si lo hubiese afinado el mismísimo Astor Piazzola antes de atacar su Otoño porteño. El Cholo está en plena madurez y la caída de hojas de su calendario sólo se deja notar en su cada vez menos tupida cabellera, un desordenado manojo que acentúa su histrionismo pero no esconde la ingeniería con la que prepara los partidos, como si su bandoneón fuera de fabricación alemana, como eran en origen antes de su desembarco en Buenos Aires.

El Atlético sigue teniendo ese aire porteño y arrabalero, casi marginal. Pero produce placer ver cómo sincronizan sus jugadores los movimientos, en ese perfecto inflar y desinflar el fuelle para la fase defensiva tanto como para la ofensiva. El balón sigue siendo siempre la referencia y en torno a él, a su ubicación en el campo, se dispone bizarro y altanero este Atlético que propone un campo de minas allá donde juegue.

Es sin embargo el actual Atlético más elástico que granítico, por las diferentes cualidades de los jugadores que, ahí si se nota el paso del tiempo, conforman su plantilla en la actualidad. A Thomas, un jugadorazo en campo contrario, le falta por ejemplo ese oficio de medio centro viejo y sabihondo de Gabi en campo propio. Y Felipe –20 millones pagó el Atlético por él al Oporto– no es tan inabordable como Godín. Aun así, Simeone, pese a las muchas novedades, mantiene entre los suyos la doctrina del territorio sagrado, el posicionamiento en el campo y la salida voraz, con una plantilla de elevadísima calidad, que, por poner un ejemplo orientativo, triplica el valor de mercado del Sevilla en Transfermarkt: 283 millones de euros frente a 870.

Sin balón

Han cambiado bastantes nombres pero no la idea. La perfecta ocupación del campo se une a una especial atención a cuándo presionar y cuándo replegar, siempre de forma coordinada, como en manada de lobos cuando el rival muestra el flanco descubierto. Si difícil es descubrirlo en ataques estáticos, no es más fácil hacerlo en rápidas contras, pues el repliegue es veloz e intensivo. Thomas lleva la batuta para barrer en campo contrario, siempre con la premisa de no dar ventaja alguna al contrario en ninguna parte del rectángulo. Y, cuando se han superado las sucesivas trincheras, está Oblak, quizá el mejor portero del mundo.

Con balón

El Atlético halla diferentes formas de pegar. Con robos adelantados si ve flaquear la salida; con ataques dominadores y progresiva incorporación de elementos; a balón parado;con juego directo en busca de sus delanteros de referencia... De este último modo le marcó al Alavés: saque largo de Oblak, Morata gana de espaldas el balón, se da la vuelta, combina rápidamente con Correa y se planta ante Pacheco y lo bate. El madrileño lleva tres goles seguidos, entre Liga y Champions, pero en Mendizorroza desperdició una oportunidad clarísima para el 0-2.

Lo mejor

Un modelo muy bien cuajado con fichajes de elevada calidad.

Lo peor

Menos fiabilidad en los nuevos en la adaptación a la exigencia del modelo.

Futbolista a seguir

Fibra y técnica al servicio de la táctica. El fichaje de Kieran Trippier (Bury, 19-09-1990) por el Atlético a sus 29 años sorprendió a todos. El ex lateral derecho del Tottenham Hotspur, adonde llegó en 2015 del Burnley por 4,9 millones de euros, tenía esperanzas de seguir en Londres. Pero el subcampeón de Europa no lo tenía claro y la oferta del Atlético (22 millones por el pase) despejó las dudas. "No tuve la impresión de que quisieran quedarse conmigo. Pasé cuatro buenos años allí, conocí a algunas buenas personas y pensé que tenía un futuro allí", dijo Trippier, quien ha recuperado su mejor nivel con Simeone, ha vuelto a la selección inglesa 11 meses después y ya es un fijo en el flanco derecho, aunque Arias le ha dado relevos. Lateral de fibra ancha, achaparrado y con vocación ofensiva, de mucha técnica y gran golpeo en carrera y también a balón parado, en Inglaterra había dudas sobre su valía para defender en un equipo como el Atlético. No contaban con la mano del Cholo.

Las novedades

Mario Hermoso. Central de calidad y colocación, académico. Está rotando.

Felipe. Otro central, de más fuerza y con el oficio ganado en Oporto. 20 millones le costó a sus 29 años.

Lodi. Joven lateral brasileño de gran proyección ofensiva. Si Simeone lo moldea...

Marcos Llorente. Apuesta para dotar de toque y calidad al eje. Le falta colmillo.

Héctor Herrera. Oportunidad de mercado. Oficio al eje.

Joao Félix. ¡126 millones de euros!

A balón parado

Libres directos. Koke o Lemar asumen la responsabilidad. Cuidado con el golpeo de los dos laterales, Trippier y Lodi.

Córneres y faltas laterales. Koke desde la derecha y Lemar o Trippier desde la izquierda y mucha potencia aérea: Saúl, Diego Costa, Morata...