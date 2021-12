Lopetegui: "A once llegamos seguro"

Julen Lopetegui no pierde nunca la ocasión de echarle flores al rival, uno de sus clásicos en las vísperas de los partidos del Sevilla. Sin embargo, la visita del Barcelona lo justifica, ya que el equipo azulgrana, esté como esté, llega plagado de estrellas y de los mejores jugadores de la Liga. Para el preparador no hay duda, el Sevilla se mide a “uno de los mejores Barcelona de hace mucho tiempo”.

“Hace muy poquito estábamos jugando un partido duro y nos espera otro aún más duro. Nos medimos a uno de los mejores Barcelona de hace mucho tiempo. Tiene jugadores jóvenes muy buenos, más la recuperación de Dembélé, un gran equipo con el toque de Xavi, que además es claro. Es un equipo muy potente con el que tenemos la ilusión de competir. Vamos a ver cómo podemos afrontarlo. Hoy hemos entrenado con 13 jugadores de campo del primer equipo y tenemos que esperar a mañana para ver con cuántos jugadores podemos contar”, ha recordado el ex guardameta, quien insiste en que los suyos tendrán que hacer las cosas muy bien para competir ante un equipo que llega en forma: “Es un rival que tiene claros los conceptos, ha consolidado muchas cosas, está hecho para pelear absolutamente por todo y nos va a obligar a hacer un gran partido a todos los niveles, ofensivos y defensivos. Es la ilusión la que nos tiene que llevar a intentar superar a un gran rival”.

El guipuzcoano siguió valorando el juego del Barcelona, un equipo plagado de “talento joven”. “Es un equipo que sabe lo que busca y lo busca con los jugadores adecuados. Es un equipo que quiere tener la posesión con jugadores muy jóvenes pero muy capaces que además son titulares con la selección española. Un grandísimo equipo”, recalcó, destacando nombres propios como el sevillano Gavi. “Gavi, Nico, Abde… tiene muchos jugadores con mucho talento y es difícil que se reúna eso en un equipo. Gavi es un jugador diferente, eso no se regala”.

Ocampos, duda; En-Nesyri, con el alta. “Hay varios jugadores con problemas, hoy se les ha hecho más pruebas y mañana tendremos los resultados. No vamos a poder saber con cuántos jugadores contaremos hasta mañana. Hoy éramos 13 contando con Youssef (En-Nesyri), pero vamos, a 11 llegamos seguro. En-Nesyri ya está a disposición, tiene el alta médica, puede ser de la partida o lo podemos utilizar durante el partido”.

Los grandes, los más resolutivos. “El Real Madrid y el Barcelona son diferentes. Las áreas son definitivas, si tienes más acierto que el rival tienes mucho ganado. Pero al margen de las áreas hay que hacer muchas cosas más para ganar”.

Ni cuentas ni pasado. “No pensamos en lo que celebramos el sábado y no pienso en nada de cuentas, sólo en enfrentarnos a un gran equipo y en estar preparados para competir con ellos y pelear por los tres puntos. Ante un rival como éste no basta hacer un buen partido, hay que hacer un gran partido en todos los aspectos”.El año 2021. “El balance lo haremos el 31, pero de junio. No hacemos ningún balance de nada, tenemos un partido mañana, hay que centrarse en la siguiente curva, que es gorda”.

El Covid. “A todos nos preocupa, nos afecta a todos y es importante también para la sociedad hacer caso de los protocolos médicos. Llega la Navidad y pido que todo el mundo se cuide y que no vaya a más… o a mucho más”.