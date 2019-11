El Bergantiños, rival en la Copa, busca alternativas a su césped artificial

Luciano Calvo, presidente del Bergantiños y de la empresa conservera Calvo, ha explicado lo que significa para su localidad y la afición del equipo coruñés el cruce a partido único con el Sevilla en la Copa del Rey. "Ha caído muy bien en el pueblo y la gente está muy contenta de poder presenciar un partido como éste aquí", ha comentado el presidente en Radio Marca, donde ha reconocido el problema que hay con el césped del estadio.

Luciando Calvo ha desvelado que no está claro dónde se jugará el partido, debido a las condiciones del césped donde juega el Bergantiños. "Estamos viendo si nos dejan jugar en nuetro campo, porque tiene césped artificial de última generación y hay reunión con el Ayuntamiento de Carballo para ver si podemos solventar todo lo que nos pide la Federación Española", dice el dirigente sobre las conversaciones entre el consistorio de la localidad del Bergantiños y la RFEF.

Resulta que según la normativa de la Federación Española sobre los reglamentos del nuevo formato de la Copa del Rey, "los encuentros en los que tomen parte al menos un club profesional deberán disputarse en superficie de césped natural homologado por la RFEF".

Las otras alternativas que presenta el Bergantiños son el estadio de Riazor, en La Coruña o en el San Lázaro, ahora llamado Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago de Compostela, aunque su presidente no descartó el Municipal As Eiroas, donde suele jugar el Bergantiños.

"Tenemos una pequeña capacidad, unas 2.000 personas", señala sobre la capacidad del Municipal As Eiroas, incluyendo alguna grada supletoria sobre el recinto original de 1.500 espectadores. "Como esperamos que de Sevilla no venga nadie, porque está complicado, es suficiente para el partido, en eso no habría problemas", añade.