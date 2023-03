Pape Gueye, entre los 19 jugadores disponibles para el Cádiz - Sevilla

José Luis Mendilibar tiene disponibles a 19 profesionales de la primera plantilla para la convocatoria de cara al partido de este Sábado de Pasión en Cádiz. Así lo ha reconocido en la rueda de prensa previa al encuentro, en el que Fernando cumplirá su último partido de los cuatro de sanción que le cayeron por insultar al cuerpo arbitral ante el Osasuna.

Había dudas de cómo volverían los internacionales y también de cómo estaría Pape Gueye, que se antoja fundamental ante la baja del brasileño y para el nuevo estilo que quiere imponer el técnico de Zaldívar. El senegalés regresó de su convocatoria con Senegal por un golpe en un tobillo, se ejercitó los primeros días de esta semana y el jueves hizo ejercicios aparte. Pero estará, al igual que Bryan Gil, en similares circunstancias, Lamela, que se lesionó en Estambul y En-Nesyri, que al regresar de jugar con Marruecos tampoco estuvo con el grupo.

Recuperando efectivos

Pape Gueye está para jugar, según reconoció con franqueza el vizcaíno. "Está bien. Había hecho tres sesiones buenas tras ese problema con la selección, por eso vino, para recuperar antes. Entrenó lunes, martes y miércoles, el jueves le dimos un descanso para tratarse y hoy ha entrenado con absoluta normalidad. Está como uno más para jugar con absoluta normalidad".

Y no es el único, según dijo. "Hemos ido recuperando poco a poco a la mayoría de la gente que estaba un poco tocada, los internacionales que estaban tocados y volvieron están para competir mañana, algunos jugadores que estaban aquí tocados también están para competir mañana. Han entrenado bien y creo que los que llevamos aquí casi dos semanas hemos hecho entrenamientos buenos y exigentes y los otros que han ido llegando han ido entrando bien en la rueda. Es el primer partido mío como entrenador con el Sevilla y espero que salga bien".

Marcao y Tecatito Corona, aún no

"Marcao todavía no ha tenido contacto con el grupo y espero que la semana que viene poco a poco vaya teniendo ese contacto con el grupo", dijo al ser preguntado por el central brasileño. "Tecatito está con el grupo pero hoy no ha terminado el entrenamiento. Tiene ese pequeño problema de su operación que no termina de recuperarse del todo. Veremos a ver qué dicen los servicios médicos".

De esta forma, el Sevilla tendrá en el debut en su banquillo de Mendilibar las bajas seguras de Fernando, por sanción, Marcao, Rekik, Tecatito y Papu Gómez. Cinco futbolistas de la nómina de 24, con lo que tendrá que rellenar la lista de 23, si así lo cree oportuno, con futbolistas del filial.