Sampaoli: "El Sevilla demostró mucha personalidad"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, se mostró muy contento por la victoria de su equipo ante el Cádiz, un rival directo en la pelea por alejarse de la zona de descenso. El de Casilda valoró de forma positiva una victoria muy importante también por elevar el nivel anímico de sus jugadores: "Fuimos muy superiores, debíamos de haber ganado mucho antes. Venimos de una situación incómoda. Los sometimos a lo largo de los 90 minutos. Tuvimos el dominio total del partido".

El preparador del cuadro de Nervión entendió que su equipo había sido superior a lo largo de los noventa minutos y que no haber sumado los tres puntos no hubiera sido justo: "Hubiera sido injusto no haber ganado este encuentro. Jugamos un partido con mucha autoridad y superioridad".

Continuando con el análisis del encuentro, Sampaoli volvió a recalcar la importancia de haber conseguido la victoria para que tanto los futbolistas como la propia entidad de Nervión tomen un poco de calma y tranquilidad en una situación que no está siendo nada fácil a nivel institucional y deportivo. "Mas allá de todo lo que está viviendo el club, el equipo se puso a jugar para conseguir una victoria muy importante. Los jugadores tuvieron mucha personalidad para afrontar este presente que no está tocando vivir en estos momentos. Por cómo se dio el partido imaginaba un marcador mayor. Este equipo fue valiente por la previa que tenía. Este equipo dejó a un lado eso y se puso a jugar al fútbol".

A nivel de juego, el entrenador del Sevilla se mostró tan contento del trabajo de sus jugadores que lamentó el hecho de no haber podido ganar con un resultado más cómodo, pues es cierto que los blanquirrojos gozaron de ocasiones para no haber sufrido tanto para conseguir una victoria de tanto valor: "Hoy jugó muy bien, debió haber ganado con mas tranquilidad". Cuestionado por el partido de Rakitic, expresó lo siguiente: "Había pocos espacios y dio esa jerarquía en el último tercio que él tiene. Esperemos que continúe la evolución del equipo. Hoy el equipo jugó. Todo el mundo intentó hacer lo mejor con el balón. Ése es el punto de partida ideal". También destacó Sampaoli los minutos de Lucas Ocampos: "Él te contagia la ilusión. Con esa energía generó también que el equipo siga con la búsqueda de un nuevo gol. No imaginé que esa ilusión iba a esconder la falta de ritmo que tiene. Hay que ponerlo en forma. Está trabajando bien y debe trabajar hasta que se ponga en forma porque el equipo necesita de jugadores con esa energía para volver al lugar en el que estuvo".

Sobre su expulsión, el preparador sevillista fue muy claro: "Hice reclamos. Es responsabilidad mía. Tendré que acomodarme un poquito a la personalidad de los árbitros de esta liga". Por último Sampaoli piensa ya en el encuentro de Copa del miércoles en el campo de Osasuna: "Tenemos que valorar un montón de cosas. Osasuna viene haciendo una gran campaña y tenemos que poner lo mejor que tengamos para un partido decisivo. Después, a pensar en el domingo. No pienso en el domingo para ver que hago el miércoles".