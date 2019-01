Caparrós: "Lo dije y lo mantengo, tenemos la mejor plantilla de la categoría"

Joaquín Caparrós ha repasado la actualidad del Sevilla en la televisión del club. El director del área de fútbol ha alabado el buen partido del Sevilla ante el Atlético. "El equipo hizo un magnífico encuentro, una magnífica primera parte, llevamos toda la iniciativa", dijo. "Las sensaciones son buenas, nuestra gente se fue satisfecha". A raíz de ahí, ha insistido en lo que ya comentó: "Lo dije antes de empezar el campeonato, y lo digo ahora, tenemos la mejor plantilla del campeonato, no el mejor futbolista que lo tiene el Barça y es Messi. Pero somo el equipo que más gol tiene y tenemos el mejor cuerpo técnico de la categoría. Y lo digo y lo mantengo, y como somos exigentes, queremos completar esa plantilla".

El director de fútbol se ha mostrado optimista en su participación en el programa A balón parado, de SFC TV. "Hay una plantilla de un nivel muy parejo y competitiva que es lo que nos hace ser optimistas".

Y ha insistido en la calidad de la plantilla del Sevilla: "Ya dije en su momento que era una plantilla con muchísima calidad, yo sabía dónde teníamos que potenciar, sobre todo, la portería y la delantera y ahí hemos acertado a nivel profesional y en el aspecto humano, hemos incorporado a futbolistas con implicación y compromiso, que eso no se ve. Vaclik y Andre tienen mucha calidad. Y estamos contentos con el resto. Sergi (Gómez), Amadou, Joris (Gnagnon) Gonalons, Promes... son futbolistas que cuando el entrenador los necesita dan el nivel que necesita el Sevilla".

Respecto a las gestiones para reforzar la plantilla ha dicho que "no es fácil". "Tenemos cosas avanzadas, pero hasta que la rata no está en la lata no está la cosa hecha".

Sin embargo, ha evitado dar pista alguna, aunque ha reconocido las conversaciones por Morata con el jugador, su agente y el Chelsea. "Morata es un futbolista que es cierto que nos hemos interesado por él, pero es una operación muy, muy, muy complicada, por el costo que tiene la operación. El futbolista puede querer venir al Sevilla por encima de otras opciones. Pero es una operación muy complicada porque el Chelsea es un club difícil para negociar".

Otro nombre propio es el de Munir: "Es un futbolista que entra dentro de nuestro perfil y es una opción que tenemos. Parece ser que ya le ha comunicado al club que no iba a renovar y no sé, pero es una opción. Se le ha estado siguiendo otros años".

La renovación de Banega y Sarabia también ha salido a la palestra, sin mucho avance: “Estamos deseando, deseando. He hablado con los representantes de ambos y estamos a la espera. Éver tiene una capacidad creativa que es una delicia que lo estemos disfrutando. En un mes que lo entrené me sorprendió su nivel de concentración y comprensión y luego su calidad. Igual que Pablo, un diez como chaval, y como futbolista tiene todo, tiene gol. Nos hemos citados y estamos deseosos todos los miembros del club, el presidente y el consejo, deseosos de que renueven".

Caparrós ha reconocido qué posiciones está buscando para reforzar la plantilla: "Si se pone a tiro queremos un jugador arriba; queremos traer un defensa con unas características, que sea izquierdo, y otro jugador en función de cómo vaya Gonalons. Eso es el deseo. Pero tenemos que estar orgullosos del debut de Bryan, de cómo cuenta con Javi Vázquez, porque tenemos una cantera donde mejor materia prima hay. Por su filosofía quizá esté ahí la del Athletic, pero la mejor materia prima está en la nuestra".

La cantera como premisa

El utrerano ha aprovechado la ocasión para abundar en su idea base de contar con la cantera como piedra angular de su Sevilla: "No puede ser que seamos el equipo que menos canteranos tenga. El Atlético jugó con cuatro canteranos y el Real Madrid, también. Tenemos que mantener el nivel de exigencia, pero también con canteranos. Primero para que tenga credibilidad nuestra cantera y también porque se reduce el coste de la primera plantilla y podemos acceder a otras cosas".

Y ha explicado su idea: "El año que viene tenemos que tener 21 futbolistas top y luego cuatro cantearnos que van a estar ya exclusivamente en el primer equipo, no subiendo y bajando. Eso nos dará credibilidad, porque si no es mejor cerrar la fábrica".

En ese sentido, ha abundado en la necesidad de sacar rédito de la cantera del Sevilla, pero en el Sevilla: "Queremos seguir con nivel de exigencia, aspirar a Champions, pero con participación de futbolistas de nuestra cantera, porque es que nos los quitan. Chelsea, City, Barcelona... Tenemos que hacerles ver que pueden jugar en el equipo en el que realmente quieren jugar, que es el Sevilla".

En un plano más distendido ha hablado de lo que peor lleva del fútbol actual: "Lo peor es la negociación, el mundo de los agentes. Tú vas con la máxima ilusión por un futbolista y luego te encuentras con un montón de impedimentos, pero ya en chicos de la cantera, que es donde más me duele. La negociación es un arte y en el club hay gente con experiencia para la negociación. Pero tanto Carlos Marchena como Paco Gallardo aprenden muy rápido. A mí me cuesta más el aprendizaje. Ha habido momentos que me he tenido que levantar de la mesa. Carlos y Paco tienen ese arte y ese saber de la negociación, porque negociar no es fácil".

Y también ha insistido en que es muy complicado mejorar la actual plantilla: "Es un mercado difícil, porque tenemos la mejor plantilla que hay en el campeonato. Esta plantilla nos ha colocado en el primer puesto, tenemos unos retos importantes. Luego el fútbol tiene otros factores. Nuestra plantilla es difícil mejorarla, pero queremos tener el mismo nivel en otras competiciones igual que lo estamos haciendo en la Liga. No es fácil, porque los jugadores que quieres están jugando en clubes importantes y no te los dejan".

Campaña o Luis Alberto, un regreso imposible: "Son futbolistas ya más complicados. Ya son jugadores con salarios muy altos y tenemos que ver lo que tenemos nosotros".

Y sobre Pablo Machín ha dicho: No lo conocía personalmente. Tenía un perfil muy claro de entrenador para el Sevilla, y se está adaptando rápido. Pero tengo que decir a favor de Marchena y Gallardo que Pablo tiene un aval de los dos hablándole de lo que es club, de lo que necesita, y son un apoyo importante. Luego está rodeado por un cuerpo técnico, los Jordis, Carlos Martínez, Ramón Vázquez (hijo)...".