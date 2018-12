Aleix Vidal, incluido entre todos los disponibles

Pablo Machín ha dado una preconvocatoria con los 21 futbolistas que tiene disponibles. En la misma figura Aleix Vidal, que se retiró del partido del jueves con molestias en el bíceps femoral y estaba a expensas de pruebas, como confirmó esta mañána el propio Machín.

Finalmente, Aleix Vidal podrá viajar hasta Euskadi en el vuelo chárter que trasladará en la mañana de este domingo al equipo, que viaja en el mismo día dado que el encuentro es por la noche (20:45). Eso quiere decir que, aunque no hay parte médico, Aleix Vidal no tiene rotura fibrilar ni lesión muscular, aunque la convocatoria no será ofrecida por el técnico soriano hasta mañana mismo y el paso de las horas debe definirla con exactitud, ya que hay muchos tocados, tal y como ha reconocido Machín.

Así pues, salvo los lesionados Jesús Navas y Gonalons, viajarán todos. La lista completa es la siguiente: Vaclik, Juan Soriano; Aleix Vidal, Gnagnon, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Carriço, Arana, Escudero; Amadou, Roque Mesa, Banega, Franco Vázquez, Sarabia, Borja Lasso, Nolito; Promes, Muriel, Ben Yedder y Andre Silva.