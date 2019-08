Había motivos sobrados para la felicidad entre los futbolistas del Sevilla. Sobre todo en aquellos que tuvieron un particular protagonismo en Cornellá. Entre éstos, Reguilón, que celebró su primer gol como futbolista profesional en la Liga: "Tenía muchas ganas de empezar, es un día muy especial por anotar mi primer gol en Primera División y por la victoria", dijo el madrileño tras el partido.

El lateral fue la mejor arma ofensiva del Sevilla desde el lateral izquierdo. "Cuando haces gol es más especial pero da igual quién marque. No puedo pedir más que meter el primer gol en liga con el Sevilla", afirmó el madrileño, que destacó el trabajo en equipo. "Todos trabajamos a una, nos compenetramos muy bien. Si trabajamos juntos haremos cosas grandes".

Joan Jordán brilló en el centro del campo, tanto en la presión y el robo, tarea en la que se compenetró con Fernando, que quedaba algo más anclado, como en la distribución unos metros más adelante. "A nivel particular tenía mucha ilusión, hacía mucho tiempo que no me veía tan ilusionado, es un club muy grande, era difícil imaginarme aquí", reconoció el medio catalán.

El ex futbolista del Espanyol destacó el "muy buen partido, controlando y sufriendo", del Sevilla. "Los tres puntos son merecidos y ahora a seguir que esto acaba de empezar. Tenemos mucho margen de mejora. Ahora hay que preparar el partido frente al Granada", recalcó.

Y Nolito, "contento" por el trabajo, la capacidad de sufrimiento y la victoria, habló de cómo trasladó al campo el equipo lo que Lopetegui le pide: "El míster tiene su filosofía y las ideas muy claras. Nosotros intentamos hacer lo que nos pide, cada partido es un mundo. Creo que hemos presionado muy bien. Contento porque el equipo ha sabido sufrir, contento por la victoria que nos da los tres puntos".