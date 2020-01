Julen Lopetegui ha concedido una amplia y profunda entrevista en la radio oficial del Sevilla, en la que ha tocado muchísimos temas, desde la salida de Dabbur y la necesidad de mejorar el gol hasta asuntos más personales, como su relación con Rafa Nadal o los entrenadores que han influido en su carrera. En líneas generales, ha analizado de forma pormenorizada su visión del proyecto del Sevilla, del que se siente protagonista en primerísima primera persona: "Me encuentro muy feliz, muy feliz y tremendamente motivado. Y muy responsabilizado por que los grandes momentos las ilusiones del sevillismo se sigan viviendo".

"Estoy responsabilizado por que lleguemos a los objetivos que queremos, porque sé de la ilusión y del trabajo que existe detrás de este club", ha comentado Lopetegui. "Y como piedra angular de un proyecto, como entrenador, tengo esa ilusión y la responsabilidad de que tenemos que hacer un gran año. Y a partir de ahí estoy feliz y contento. Tenemos un día a día muy fácil y sencillo en un club muy grande".

Un club grande, ágil y trabajador: Es un club muy grande pero tremendamente ágil en todos los aspectos, y eso no es fácil. Detrás de eso hay una estructura muy bien orquestada con gente muy pasional que le pone mucho cariño y muchas ganas a lo que hace. Y eso que uno que acaba de llegar esté feliz y contento. Eso no significa que estemos de acuerdo en todo muchas veces y que no tengamos diferentes puntos de vista. Pero estamos muy contentos en el día a día. Y también es importante la parte familiar, y tanto mi mujer como mi hija pequeña, que son las que me han acompañado en este viaje, están encantadísimas. Lo díficil va a ser salir de Sevilla, me dicen ellas. Bueno, pues no saldremos (risas)".

La positiva imagen del Sevilla, ratificada: "Tenía una buena imagen porque la transmitía el club, También sabía del trabajo de Monchi, del presidente, del club en general y una vez que estás dentro lo que haces es constatar esa sensación, y ves el porqué de esa realidad del Sevilla".

El proyecto del Sevilla

Julen Lopetegui ha vuelto a hablar de su redención como entrenador tras su efímero paso por el Real Madrid, gracias a un proyecto que, a priori, y según lo firmado, es a tres años: "Vamos por partes. En la selección hicimos dos años espectaculares, con unos resultados magníficos con unos rivales muy duros. El equipo estuvo a un nivel muy, muy alto, y luego las circunstancias todos las sabemos, no me dejaron terminar mi trabajo. En el Real Madrid no me dejaron desarrollar cosas que estábamos empezando a consolidar, pero los resultados son parte del fútbol. Y sobre la llegada de Monchi y el Sevilla, por encima de los años de contrato (tres), lo que me apetecía era incorporarme al proyecto".

La sinergia con Monchi: "La palabra ‘proyecto’ se usa muchas veces, pero se lleva a cabo pocas veces, porque el fútbol se basa en el corto plazo. Nos conocíamos poco Monchi y yo, y creo que la idea que transmitió y lo que yo quería también coincidieron, congeniamos e iniciamos un camino juntos. Cuando me hablas de las sensaciones o la responsabilidad, yo siempre he afrontado mis equipos con esa ambición, no sé estar a medias tintas, al 98%. Las cosas las haces o no las haces.

Identificación total con la filosofía del club: "Tú te metes en esa dinámica sevillista y uno siente, se le pone la piel de gallina y se siente un sevillista más y le duele más que a nadie cualquier cosa mala y le alegra tanto como al que más lo bueno. Y eso es vivir las cosas al cien por cien. Y también los jugadores. Cada competición que iniciemos la tenemos que afrontar con la máxima ilusión, con rigor y sabiendo lo que somos, pero buscando lo máximo. Pero detrás de esa ambición tiene que haber trabajo, estrategia, responsabilidad, continuidad en los momentos malos… Pero por supuesto que somos ambiciosos".

Balances, no; mejoras, sí

El técnico guipuzcoano ha rechazado hacer un balance de la mitad de la temporada. Sabe que está todo por escribir en el libro que tiene ante sí. "Me da pánico hacer cómputos parciales, soy muy maniático a veces. Yo siempre les digo a los jugadores que lo íunico que tenemos claro es que estamos en el buen camino, pero también que tenemos que mejorar muchas cosas, y que lo que hemos hecho ya no sirve. Las cuentas, al final. Tengo un grupo que acepta los planes de juego, tienen pasión, son solidarios, trabajan mucho y tienen ese hambre. A partir de ahí, tenemos que seguir. No te puedes parar en mirar para atrás. Tenemos que mejorar y buscar nuevas soluciones, porque los rivales nos conocen cada vez mejor, tenemos que mejorar en algunos registros...".

La solidez y la generación de juego: "No me gustan las estadísticas, sí sé que el equipo sólido, pero sólido desde la vocación ofensiva, desde querer ser protagonistas. Queremos llevar la iniciativa, a veces lo conseguimos y otras no, pero desde una solidez y un orden. Los entrenadores queremos que nuestros equipos sean perfectos. Pero no me molesta que me digas que el equipo tiene cosas buenas, pero no me paro a mirarlo, porque seguramente podríamos haberlo sido más. Por ejemplo, el último partido, si hubiéramos sido más sólidos, lo habríamos ganado, porque no tuvimos excesivos problemas defensivos, pero encajamos el gol".

En proceso de ver al Sevilla que quiere: "Todavía no, tenemos que mejorar muchas cosas. El equipo tiene una identidad, sabe lo que quiere hacer con balón y sin balón, cómo y cuándo presionar. Pero tenemos que mejorar en continuidad del juego, en las finalizaciones, en ser más sólidos en situaciones que, siendo sólidos, no evitan encajar algún gol por una pequeña desconexión, como el día del Athletic o la Real. No es que el rival te haya llevado al límite. Y tenemos que mejorar eso".

La falta de concreción del gol: "Claro que puedes hacer más finalizaciones para ganar en confianza. Luego no tiene nada que ver la finalización del entrenamiento con la del partido, porque hay un tema emocional. También hay rachas, delanteros a los que le entra la más difícil y luego le entran todas. Los delanteros han hecho un buen trabajo y es cierto que no han tenido mucha fortuna de cara al gol. Pero también es cierto que la responsabilidad del gol no es sólo del delantero. A los demás futbolistas les pedimos que pisen el área y que sean protagonistas".

Jugadores por subirse a un once tipo: "Es cierto que ha habido unos jugadores que han jugado más que otros. También es cierto que pocos han jugado muy poco. Todos han tenido la posibilidad de ayudar al equipo en las distintas competiciones. Ahora ya en la segunda fase de la competición europea, ya con ida y vuelta, iremos con el equipo que entendemos que nos va a ayudar más a conseguir los objetivos. Pero me gustaría que hubiera más jugadores que tocaran la puerta y nos ayudaran. Ya ha habido algún jugador que al final de la primera vuelta se ha unido, y espero que haya más, porque tenemos tres competiciones muy exigentes y quiero que estén todos con las orejitas para arriba".

Rigor, justicia, reparto de roles: "Si logras convencer a los jugadores del porqué se hacen las cosas y qué nos dan, son mucho más fuertes las respuestas. Y la máxima exigencia no está reñida con el respeto, siempre tratando de ser sinceros. Tienes que elegir, no ha habido muchas lesiones y tienes que ser muy equilibrado en las convocatorias. Decirles a dos o tres jugadores que no se visten me duele en el alma, es parte de la profesión. No soy tampoco de dar muchas explicaciones, porque pierden valor cuando las repites muchas veces. Tienes que ser justo siempre respondiendo a una idea".

La imprescindible comunión con la afición

Julen Lopetegui muestra una saludable sinergia con la afición del Sevilla, pese a las dudas que pueda generar su juego en algunos momentos, y a críticas en el campo o en las redes sociales. Se queda con su empuje. "Para mí es fundamental y decisiva, en partidos con situaciones complejas, no es casualidad. Esa reacción positiva del público que empuja y ayuda en los momentos de duda a un equipo le hace ganar partidos. Claro que los goles lo tienen que marcar los jugadores, pero en momentos de duda, de inquietud, el que la energía del campo te lleve en volandas, te dé energía, te dé confianza y esperanza, al rival le afecta negativamente. Con lo cual, yo creo que esa sinergia es absolutamente imprescindible. Y creo que no vamos a tener ningún problema en ese aspecto, porque la afición del Sevilla es tremendamente generosa en ese aspecto, pero que sean conscientes que ellos también tienen esa parte de responsabilidad para ayudarnos a conseguir los objetivos".

Apoyo… y alta exigencia de la grada: "Es bueno, no es malo. La exigencia es buena. Que te tiren dos tiros a puerta el Villarreal en el minuto 8 y se escuchen silbidos… es bueno. Ese mismo que te pita te va a aplaudir si marcas. Hay que estar a la altura de esa exigencia y no me parece mal. Y el jugador que no es capaz de convivir con esa exigencia quizá no está a la altura de esa exigencia. Y tenemos que tratarla con naturalidad y con deportividad".

Su gran reto, incluirse en la historia del Sevilla: "Mi reto es hacer mucho ruido y del bueno. Traducido es hacer una muy buena campaña. Y tratar de subirme yo al reconocimiento que ya tiene el club… Es una empresa difícil, pero debemos tratar de conseguir cosas difíciles, claro".

La cantera del Sevilla

Otro asunto estelar ha sido el de la cantera. "Para mí la cantera es importantísima, y más en una cantera como la del Sevilla, que tiene un talento del bueno, podría decir muchísimos nombres. Pero también es verdad que eso va por momentos. Espero que algunos nos ayuden más en la segunda vuelta, porque las temporadas son muy largas. A nivel de cantera viene en dos o tres años una serie de jugadores muy interesantes, algunos que están por cocer un poquito, por ejemplo, en el Sevilla Atlético hay jugadores con 16 ó 17 años que aún tienen que cocerse. Pero la cantera del Sevilla va a seguir generando".

El Escobedo y la pega al formato de la Copa

Lo inmediato es el cruce con un rival de Tercera División, que está en la zona alta de su grupo. Lopetegui quiere respeto sin miedo. "Miedo, no. Tenemos respeto. Jugar a un partido único es fantástico, le da sentimiento copero, pero había que ser muy riguroso con las condiciones de juego de las canchas, me refiero a las dimensiones y a las calidades, y ahí si no caben todos, no caben. Si a Nadal le das una pista de pádel, juega al pádel, no al tenis".

La eliminación del Málaga como referencia: "El fútbol depende del contexto, y en otro contexto es otro deporte. El Málaga no pierde con el Escobedo 2-0 en un contexto normal. Es un formato en el que ya ha habido sorpresas y hay que trabajar para que no haya sorpresas. Y tenemos que ilusionarnos con jugar en ese contexto".