En vísperas de la Navidad, el pasado 12 de diciembre, el Sevilla renovó a Bryan Gil hasta 2022. Estaba atando así a la última joya de su cantera. Varios clubes de peso habían mostrado su interés en este joven barbateño de 18 años que luce un peinado millennial que le ha valido el apodo de beatle. Ya no escandalizan las melenas como las que lucían los jóvenes músicos de Liverpool en los años 60. Ahora, lo que asombra de Bryan Gil no es su cabellera, sino su desparpajo... y su humildad. La frialdad de su control casi en el área chica, el recorte a Jordi Amat y la definición con su privilegiada zurda contrastan con el trabajo de hormiguita del Sevilla y su familia con este joven valor, el primer futbolista nacido en el siglo XXI que ha marcado en la Liga.

Ante el Rayo Vallecano, Bryan Gil Salvatierra (Barbate, 11-02-2001) marcó su primer gol como futbolista del Sevilla, con el que debutó, testimonialmente, ante el Atlético de Madrid, el 6 de enero. Su debut fue como un regalo de los Reyes Magos para este chaval que acababa de renovar siendo del Sevilla Atlético, con el que sigue teniendo ficha. "Se lo quería agradecer a Luci ya que sin él no podría haber hecho esto, jugando desde tan joven en Segunda B con su confianza", dijo aquel 12 de diciembre tan especial para él.

Pablo Machín lo subió al primer equipo y le dio la oportunidad también en la Copa ante Athletic y Barcelona, además de otros cuatro ratos en cuatro partidos de Liga. Joaquín Caparrós siguió confiando en él, un habitual ya de los entrenamientos del primer equipo. Jugó ante Valencia, en Valladolid y ante el Rayo. En dos partidos se ha convertido en el primer jugador nacido en este siglo en dar un pase de gol (0-2 a Munir en Pucela) y en marcar, según informó la cuenta estadística de @pedritonumeros.

Reyes, pionero El más joven en debutar en el Sevilla marcó con 18 años y 15 días; Bryan, con 18 años y 73 días

Se ha convertido en el segundo futbolista más joven en la historia del Sevilla en marcar un gol en Primera División. El primero fue Reyes, que marcó en la tercera jornada de la Liga 01-02, a los 15 minutos del Espanyol-Sevilla (2-3). Aquello fue el 16 de septiembre de 2001 y Reyes, el canterano más joven en debutar en la historia del club, se estrenó como goleador con 18 años y 15 días. Bryan lo ha hecho con 18 años, dos meses y 13 días. Curiosamente, su gol llegó 14 años y un día después del primero que marcó Jesús Navas, de la mano de Caparrós, en San Mamés, el 24 de abril de 2005 (1-3). El palaciego es ya el cuarto sevillista más joven en marcar en Primera, tras Reyes, Bryan Gil y José Mari, que lo hizo en el Vicente Calderón el 2 de marzo de 1997 (3-2) con 18 años, tres meses y dos días.

La precocidad de Bryan Gil viene de largo. "Me acuerdo de mi familia, porque me apoya muchísimo", dijo cuando renovó en diciembre. Su padre lo tenía que traer a diario desde Barbate (más de 300 kilómetros de ida y vuelta) para que entrenara con los benjamines. Ernesto Chao empezó a tallar el diamante bruto. Aún no tenía edad para ingresar en la residencia del club (desde cadetes), y no existía aún el autobús que hace el periplo por Cádiz, Huelva y Sevilla.

95 minutos Los que ha necesitado Bryan para marcar su primer gol en la Liga, tras participar en 8 partidos

Bryan Gil ha tardado 95 minutos, en ocho partidos de Liga, en marcar su primer gol en Primera. Su golazo al Rayo fue la constatación de una promesa precoz. "Si esto sigue igual aquí estaré toda mi vida, hay que ir pasito a pasito y a ver cuándo llega la oportunidad", dijo al renovar. Empezó la temporada pasada en el Liga Nacional juvenil, y ésta, en el División de Honor. Ya está en el primer equipo. Con humildad y firmeza, su escala parece bien agarrada al suelo y le quedan escalones que subir.