Sevilla-Fenerbahçe: Una cuestión de fe

Tiempo de Cuaresma. Tiempo para los actos de contrición, para la introspección espiritual y la reflexión en lo que está por venir. El calendario litúrgico de la ciudad se puede extrapolar al momento del Sevilla, que está apremiado para abandonar ese estado de penitencia casi continua al que está obligando a sus seguidores. Tras la vergüenza del Metropolitano urge la resurrección de un grupo que tuvo una charla interna con Monchi a la cabeza para buscar soluciones y recuperar la fe en sí mismo. Con el partido del domingo al Almería como amenaza latente, ganar al Fenerbahçe se hace obligatorio, aunque Europa no remueva las pajarillas de nadie.

Al menos, este encuentro debe servir para reforzar esos mensajes internos, esa búsqueda de la identidad perdida en los últimos partidos, asi coincidiendo con la ausencia de Loïc Badé, cuya lesión en la ida del play off ante el PSV afectó al grupo mucho más de lo esperado, como si le quitaran al castillo de naipes de Jorge Sampaoli la carta que mantenía en pie la construcción, la piedra angular del edificio. Esta cita de la ida de los octavos de final de la Europa League llega frente al equipo de un Jorge Jesus que ya sufrió al gran Sevilla europeo en la final de Turín con el Benfica.

Refrendar la reflexión interna

Ahora, el veterano técnico portugués le está dando vida al Fenerbahçe, que se presenta en el Ramón Sánchez-Pizjuán con dos delanteros que pondrán a prueba el cuestionadísimo sistema defensivo del Sevilla. A Enner Valencia, un delantero en una inmejorable racha, lo acompañará además un viejo conocido, aquel deseo incumplido que supuso Batshuayi hace no tanto tiempo.

Será, por tanto, una prueba de altura para medir de qué ha servido esa reflexión interna, esa charla en la que, en palabras de Monchi, se le preguntó a Sampaoli si se veía con fuerzas y fe, otra vez la fe, para sacar esto adelante, en medio de especulaciones sobre las dudas que empieza a ofrecer el argentino entre la cúpula dirigente como hombre ideal para dirigir la nave sevillista en medio de esta tormenta que parece no amainar nunca.

Aquel precedente en la Champions

Llega el Fenerbahçe espoleado por su buen momento, como segundo de la Superliga turca, a seis puntos de su archirrival, el Galatasaray, y con una cómoda ventaja sobre el tercero, el Besiktas. En el caso del Sevilla, será una buena ocasión histórica para tomarse la revancha de aquella eliminación en los octavos de final de la Champions 07-08 que tanto daño hizo a la larga al proyecto de Manolo Jiménez. Una eliminatoria que se definió en los penaltis después de que se igualase el 3-2 de la ida en Estambul.

Hay muchas dudas sobre cómo resolverá en esta ocasión Sampaoli las pertinaces bajas en la zona defensiva. El experimento de Joan Jordán como hombre libre en el Metropolitano resultó desastroso y en esta ocasión, pese a que no recupera a ningún central, sí tendrá a la mano el argentino a Fernando, que el sábado cumplió el primer partido de los cuatro de sanción que le impuso el Comité de Competición, que no atendió las alegaciones por Pape Gueye, otro injusto daño colateral del caos del Metropolitano.

La disposición táctica, en la lupa

Ninguno de los dos medios centro estará el domingo en el partido crucial con el Almería, por lo que el brasileño podrá desfondarse hoy ante el Fenerbahçe y la duda es su posición en el campo. ¿Redundará Sampaoli en su empecinamiento en jugar con línea de tres centrales cuando sólo tiene uno específico disponible?

Puede que varíe hacia la línea de cuatro, que además estaría justificada porque los turcos juegan prácticamente con dos puntas, aunque también es una incógnita si Jorge Jesus usará la zaga de tres o de cuatro. Es una de las dudas, aunque por lo que dijo Sampaoli en la previa no piensa cambiar nada, sino redundar en los aspectos positivos, buscar esa fe en sí mismo de todo el grupo para capear el temporal y recuperar la confianza. Europa no es la guerra del Sevilla esta temporada, es obvio que no. Pero el grupo de Sampaoli debe ganar esta batalla para mantener su fe en la guerra de la Liga.