Loïc Badé, al rescate: el central se une a los entrenamientos del Sevilla

Es improbable que pueda estar ya este jueves ante el Fenerbahçe, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, aunque la precariedad del Sevilla es tal que no sería raro verlo disputar ya algunos minutos. Loïc Badé se ha unido a los entrenamientos del equipo este miércoles y podría estar ya ante el Almería el domingo, todo un alivio para Jorge Sampaoli.

El central francés se lesionó al cuarto de hora del Sevilla-PSV Eindhoven, después de haberlo jugado todo desde que aterrizara en enero. Su presencia hizo más sólido al Sevilla, cohesionó la línea defensiva y así el equipo fue más firme. Si en él, y con otros centrales lesionados, llegaron el empate en Vallecas y las duras derrotas ante Osasuna y Atlético, además de la de Eindhoven por 2-0 en la vuelta de los play off.

Pieza clave del eje defensivo

Badé sufrió una lesión semitendinosa, a nivel proximal, en el bíceps izquierdo. Fue el pasado 16 de febrero y tres semanas después ya está ejercitándose con normalidad en el césped. La buena nueva, que ha venido al Sevilla como la lluvia al necesitado campo, llega después de la charla que dio Monchi a los futbolistas y la que tuvo con el entrenador ante la situación del equipo.

"Badé hoy estuvo en el trabajo parcial con nosotros y lo hizo bien. Su programación está más vinculada al partido del domingo que a mañana. Es un jugador específico en un lugar donde no tenemos, por eso su falta se siente tanto. Pero, bueno, tenemos que aprender a vivir la realidad que tenemos y solucionar si no con jugadores específicos, con otros jugadores que en esa posición nos ayuden a que las ausencias específicas no nos dañen", ha dicho Jorge Sampaoli al respecto.

Se trata sin duda de una magnífica noticia que puede influir positivamente en la estructura del equipo, sin Fernando en los próximos partidos de Liga. Sin Pape Gueye además ante el Almería. Con el francés habrá una pieza más para la estructura del eje defensivo. Quizá la pieza que le dio más cohesión a todo desde su irrupción en enero.

¿Marcao el próximo en volver?

En los últimos partidos Sampaoli apenas ha tenido un central disponible, dado que Marcao y Rekik, además de Loïc Badé, estaban lesionados. Puede que el próximo en unirse a los entrenamientos sea Marcao, tras tener que pasar por el quirófano por un problema también muscular.

Sampaoli ha ido capeando el temporal con Gudelj y Fernando de centrales, hasta que éste fue sancionado. Luego probó ahí a Alex Telles, que no funcionó. Luego a Joan Jordán, que funcionó peor aún. Con el regreso al césped de los centrales, el argentino tendrá que dejar de parchear el equipo.