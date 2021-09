El enigma inacabable

Después de ser el foco de todo durante el verano por su posible millonaria venta que finalmente no se produjo, Jules Koundé no deja de ser protagonista en la actualidad del Sevilla. Primero fue su amago de rebelión negándose a viajar a Elche aduciendo no estar anímicamente preparado para afrontar un partido de fútbol, después fue negarse a adelantar su vuelta de Francia pese a estar sancionado dos partidos tras su expulsión con su selección... El francés volvió a jugar el pasado martes frente al Red Bull Salzburgo en el debut en la Champions League (aparte del partido amistoso ante el Alavés), pero prácticamente desde entonces no ha vuelto a entrenarse con sus compañeros.

El Sevilla, siguiendo su política de absoluto hermetismo en todo a lo concerniente a la primera plantilla, no ha informado de las causas de dicha ausencia –tampoco alude a la misma en ninguno de sus canales oficiales–, pero lo cierto es que Julen Lopetegui no pudo contar con Koundé a la hora de ejecutar sobre el campo las tareas de entrenamiento diseñadas para las sesiones del jueves y del viernes.

Sólo queda la bola de este sábado, último día antes del encuentro ante la Real Sociedad, rival directo del Sevilla ahora mismo por los objetivos europeos. Se supone que Koundé acabó el partido ante los austriacos con algún problema físico, pero Monchi, por si había alguna duda, ya ha aclarado que es cosa suya el que no haya información acerca de las lesiones. “Que el Sevilla no dé partes médicos se debe a una decisión del director deportivo. Yo soy bilardista por convencimiento y cuando creo que el pequeño detalle posible puede beneficiar a mi equipo o perjudicarlo, lo utilizo siempre en los intereses del club”, dijo el director general deportivo del Sevilla en su última comparecencia pública ante los medios para analizar el cierre del mercado de fichajes el pasado 31 de agosto.

Reaparición Koundé, tras su amago de rebelión, reapareció ante el Salzburgo el martes en un duelo correcto pero discreto

Opciones El francés no se entrenó ni el jueves ni ayer viernes y Lopetegui sólo tiene a Diego Carlos y a Rekik

Varios de los compañeros de Koundé, e incluso el propio Lopetegui, han manifestado que no tienen dudas de la profesionalidad del futbolista, pero habrá que ver si esas presuntas molestias físicas remiten hoy y puede entrenarse y subirse al avión que llevará a la expedición sevillista hasta San Sebastián para la disputa de la quinta jornada de Liga, que va a significar el regreso de los blancos a la competición tras el aplazamiento del Sevilla-Barcelona fijado para el pasado fin de semana.

El caso es que Lopetegui no está precisamente sobrado de efectivos en el centro de la defensa. A la marcha de Sergi Gómez al Espanyol no le siguió ninguna incorporación en el mercado de verano en esta demarcación en la que, además, Gnagnon, pese a que no contaba para nada, ni siquiera está inscrito. Diego Carlos y Rekik son las únicas referencias y además una hipotética entrada del holandés en el once obliga al brasileño a cambiar de perfil y jugar en la derecha, ya que la pierna dominante del ex defensa del Hertha de Berlín es la izquierda.

El sevillismo espera ver a Koundé en el Reale Arena y que el jugador, que el martes tuvo un rendimiento correcto pero discreto, va a más en su aportación.