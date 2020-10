El Sevilla ya está en Londres para preparar su cita ante el Chelsea en la Champions

El Sevilla ya vela armas en Londres, donde este martes se medirá al Chelsea en el primer partido del Grupo E de la Champions. La expedición del Sevilla aterrizó en la capital inglesa más allá de las 13:30, 12:30 hora local, para alojarse en el hotel Hilton Syon Park.

La rueda de prensa oficial de la UEFA está prevista para las 18:30 (17:30 hora local) en el escenario del partido, el estadio Stamford Bridge, donde el Sevilla se entrenará media hora después, a partir de las 19:00, con acceso para gráficos durante los primeros 15 minutos.

🛬 El #SevillaFC ya se encuentra en la capital londinense para el encuentro de Champions League contra el @ChelseaFC_Sp 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#WeareSevilla #UCL pic.twitter.com/iboBKcwn0b — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 19, 2020

El Hilton Syon Park es un lujoso complejo en el Real Jardín Botánico de Kew, junto al Támesis, a unos siete kilómetros de Stamford Bridge, al sudoeste de Londres.

Al frente de la expedición que partió a las 11:00 desde el aeropuerto de San Pablo estaban José Castro y Monchi, ya reincorporado al trabajo tras unas escuetas vacaciones desde que cerrara el mercado estival el 5 de octubre.

La expedición está compuesta además por los 22 futbolistas convocados, incluido el meta canterano Alfonso. Son bajas en esa lista, que no completa los 23 de máximo permitido por la UEFA, Koundé, en cuarentena por positivo en Covid-19, el lesionado Idrissi y Aleix Vidal, que sí viajó a Granada pero no ha podido ir a Londres al no estar inscrito en la Champions.