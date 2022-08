Mensaje optimista de Marcao: "Yo nunca me rindo"

Marcao ha mandado un mensaje de optimismo después de conocerse que volverá a estar tres semanas parado, con lo que su debut en el Sevilla seguirá haciéndose esperar. El brasileño ha usado una de las fórmulas habituales del club, la que habla de nunca rendirse, el famoso lema del Himno del Centenario de El Arrebato.

Este comienzo aquí no está saliendo como lo planeé, pero no faltará la dedicación y el esfuerzo para recuperarme y darlo todo por este club. Yo nunca me rindo", ha escrito en Twitter el futbolista, después de que el club, en su nueva política de comunicación más transparente, comunicase que estará tres semanas de baja por una microrrotura fibrilar.

Este comienzo aquí no está saliendo como lo planeé, pero no faltará la dedicación y el esfuerzo para recuperarme y darlo todo por este club. Yo nunca me rindo! 💪🏾 https://t.co/FVhDmCBGn8 — Marcão (@teixeira_marcao) August 26, 2022

El parte médico ofrecido por el Sevilla respecto a Marcao dice lo siguiente: "Marcao, que el pasado miércoles se retiró de la sesión del entrenamiento al sufrir unas molestias, ha sido diagnosticado en las pruebas médicas realizadas con una microrrotura en la unión miotendinosa del isquiotibial de su pierna izquierda. El central sevillista estará de baja por esta lesión durante tres semanas, según informan los servicios médicos del club".

Lopetegui fue preguntado directamente por Marcao. "Hemos tenido la desgracia de Jesús, de Tecate Corona, que es una desgracia importante. Y Marcao no ha podido debutar, ha llegado con problemas que no ha terminado de solventar y a eso me refería con el arranque de la temporada, hay que enlazar todas las piezas y consolidarlas para hacer un equipo sólido. Eso no se consigue en un día, pero trataremos de buscar soluciones. Lo importante no es lo que no están, sino los que nos tienen que ayudar a competir y las soluciones. Trataremos de trabajar para que las soluciones sean válidas y efectivas".