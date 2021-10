El Sevilla-Osasuna de Liga, en directo

Ya hay once titular del Sevilla. Lopetegui realiza una amplia rotación, ya que se prevé una dura batalla con el césped mojado y el martes se juega el partido clave de Champions ante el Lille.

El técnico sevillista ha cambiado la banda derecha entera, en la que entran Montiel y Lamela por Jesús Navas y Suso; además, vuelve al once Rakitic tras varios partidos, acompañando a Delaney y Joan Jordán, mientras se quedan fuera Fernando y Óliver Torres, y Ocampos entra por Munir en la izquierda. Rafa Mir sigue en la punta del ataque y En-Nesyri seguirá esperando su turno en el banquillo.

El once titular del Sevilla está formado por Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Delaney, Joan Jordán, Rakitic; Lamela, Ocampos y Rafa Mir.

En el banquillo están Dmitrovic, Alfonso Pastor, Jesús Navas, Augustinsson, Fernando, Gudelj, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Idrissi, Munir y En-Nesyri.

Rekik y Papu Gómez continúan estando de baja por lesión y no han entrado en la convocatoria de 23 futbolistas.

El once titular de Osasuna está formado por Juan Pérez; Areso, Unai García, David García, Cote; Oier, Brasanac, Iñigo Pérez; Rubén García, Roberto Torres y Chimy Ávila.

Sevilla y Osasuna se miden esta tarde, a partir de las 16:15, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un partido que apunta a desarrollarse bajo la lluvia, pues hay previsión de precipitaciones entre las 16:00 y las 18:00, aunque no muy fuertes.

Se miden el mejor local de la Liga, un Sevilla que cuenta por victorias las comparecencias ante su gente en el campeonato de Primera División, y el mejor visitante, un Osasuna que llega espoleado por su empate en el Santiago Bernabéu (0-0) el miércoles, cuando los de Lopetegui quedaron frustrados por el gol anulado al final a Ocampos en Mallorca. El único partido que no ganó en casa fue ante el Salzburgo (1-1) en la Champions, que regresa este martes con el partido clave frente al Lille, también en casa.

El partido llega tras el la Junta de Accionistas, que ganó José Castro, aunque se esperan más movimientos judiciales. Por ejemplo, la vista del Juzgado de los Mercantil número 3 el 15 de diciembre sobre el pacto de gobernabilidad.

UNA ACCIÓN DEL SEVILLA NO VALE MENOS DE 3.344€ QUE NO TE ENGAÑENEl pasado mayo, la consultora @KPMG_ES dio un valor de 346 millones € al @SevillaFC que dividido entre 103.467 acciones ofrece un valor de 3.344 euros/acción.📢¡Que no especulen con tu SENTIMIENTO!#YoNoVendoSFC pic.twitter.com/HeZT6eHMVY