Una niña le pide salir a Luuk de Jong en plena rueda de prensa

Luuk de Jong vivió una situación muy bonita y entrañable en su última rueda de prensa del PSV Eindhoven. Junto a otros dos compañeros, el delantero y capitán del líder de la Eredivisie tuvo que contestar una pregunta complicada, quizá la mas difícil durante su carrera como futbolista.

De Jong, Patrick van Aanholt y Shurandy Sambo se sentaron ante unos improvisados periodistas, unos niños en una actividad del club para acercarlo a los más pequeños. Les preguntaron las cuestiones típicas: el gol más bonito, quién es el mejor jugador contra el que se han enfrentado, sus ídolos de niño…

Pero una pregunta de una niña de unos 6 años sorprendió al delantero ex sevillista. "Luuk, ¿quieres salir conmigo?". La pregunta deja helado al capitán del PSV, aunque le arranca, como es lógico, una sonrisa, aparte de las carcajadas de los demás niños y de sus compañeros.

La respuesta de De Jong es darle calabazas, aunque trata de hacerlo de la forma más agradable posible. "Una pregunta muy dulce, pero ya tengo novia. Lo siento mucho, tengo que decir 'no'". La reacción provoca la guasa entre sus dos compañeros. "¡Venga, hombre Luuk!", le espeta Van Aanholt. "No, lamentablemente no está permitido, lo siento. Pero creo que es una pregunta muy dulce por tu parte", dice De Jong, que no obstante, le pide a la niña que se acerque para darle un abrazo y que ésta le dé un dibujo.

El PSV Eindhoven, ya clasificado para octavos de Champions tras vencer en el Sánchez-Pizjuán (2-3), se mide este martes al Arsenal en el grupo del Sevilla mientras los de Diego Alonso se la juegan todo para al menos entrar en la Europa League como terceros, para lo que debe ganar al Lens en Francia.