Williams pide el "110%" ante el Sevilla: "Se juegan ganar la Liga"

Iñaki Williams analizó el partido del Athletic Club de Bilbao en el Ramón Sánchez-Pizjuán y advirtió a sus compañeros que deben igualar la motivación y la calidad que tendrá el Sevilla subiendo la intensidad y la fuerza en cada envite. "Ellos van a salir con todo, se están jugando ganar la Liga. Si no estamos al 110% no somos tan fuertes como otros y alcanzar nuestro máximo nivel hace que el resto de equipos nos respete".

El delantero bilbaíno aún piensa que el Athletic, con 42 puntos y a 7 del séptimo, aún tiene opciones de jugar en Europa la próxima temporada. Y para ello debe responder como un bloque. "Ese es el camino, intentar ser un equipo sólido y en transiciones ofensivas ser implacables. Matemáticamente no estamos fuera de los puestos de Europa. Debemos tener fe y seguir luchando".

Además, valoró que la temporada del Athletic no está siendo tan negativa, pese a haber perdido precisamente en Sevilla dos finales consecutivas de la Copa del Rey. "No esta siendo una temporada del todo mala, con el tiempo se le dará importancia al haber ganado una Supercopa. Hemos llegado a dos finales consecutivas de Copa… No estamos teniendo regularidad en Liga, pero a los rivales les cuesta ganarnos. Tenemos que seguir por la línea que el míster nos exija, ser un equipo competitivo y demostrar que queremos ganar. Todo eso nos acercará a la victoria".

El debut de Nico Williams

El pasado miércoles, en el partido aplazado entre Athletic y Valladolid (2-2), tuvo la ocasión de debutar su hermano Nico Williams (18 años). Si el estreno de un canterano siempre es motivo de fiesta en San Mamés, que fuera el hermano de Iñaki Williams aún más. "Fue un cúmulo de sentimientos. Siempre he deseado esto, es un sueño hecho realidad. Cuando llegué al Athletic soñaba con ser parte del primer equipo y cuando llegó mi hermano soñaba con poder compartir vestuario con él", dijo en rueda de prensa sobre su hermano, aún juvenil.

"Hoy podemos decir que lo hemos conseguido, aunque queda mucho camino por recorrer. Nico tiene mucho margen de mejora y lo importante no es llegar sino mantenerse. Ha ido quemando etapas en categorías inferiores, en el Bilbao Athletic lo está haciendo muy bien y le han dado la oportunidad de debutar en el primer equipo. Tiene que seguir por ese camino. Con trabajo y sacrificio puede conseguir lo que se proponga".