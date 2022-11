El Sevilla, el peor arranque de Liga en casa y otras historias raras e inquietantes

La situación es preocupante, complicada, delicada, peligrosa, inquietante... Y empiezan a pasar cosas raras, también producto del déficit físico de la plantilla, como que Isco haya visto cinco amarillas en 12 jornadas, como las dos expulsiones en la primera parte, por primera vez en la historia, y una actuación arbitral bajo sospecha. Los dos primeros adjetivos, preocupante y complicada, los usó Jorge Sampaoli en su rueda de prensa tras la derrota ante la Real Sociedad, más de una vez, por ejemplo cuando le preguntaron por las causas de las ausencias de Acuña y Papu Gómez: "Es una situación complicada como para hacer concesiones", zanjó tras escudarse en el parte médico.

La realidad es así: el Sevilla va camino de batir un récord negativo, si no cambia la dinámica en la Liga. Afortunadamente, como dijo Monchi, y aunque al principio pareciera un "coñazo", el parón por el Mundial debe servir para reflexionar, analizar en profundidad, debatir sobre los males del equipo y sobre las múltiples carencias de la plantilla, para intentar solventarlas en el mercado de enero, como también solicitó Sampaoli: no será fácil, porque no está la economía del club como para ir rescindiendo contratos unilateralmente... Y para fichar hay que dejar hueco en la lista y en la nómina.

#OJOALDATO - El Sevilla ha sufrido dos expulsiones en el primer tiempo de un partido por PRIMERA VEZ en TODA la historia de La Liga.🗒️ el 11.05.1980, el Sevilla derrotó 2-1 a la Real Sociedad tras sufrir dos expulsiones. Esa derrota impidió que la Real Sociedad ganara La Liga. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 9, 2022

Lo cierto es que con la derrota ante la Real Sociedad, la séptima de esta Liga, la cuarta en Nervión, el Sevilla amplió su pésimo inicio, que sigue siendo el peor de la historia. Y también amplió el feísimo baldón de que con el cuarto presupuesto de la Liga esté protagonizando el peor arranque liguero en casa de la historia, feo hito que ya alcanzó en la anterior jornada liguera.

Otra jornada más, y ya van siete al calor de su gente, nunca mejor dicho en el caso del partido ante la Real por el aliento que dio al equipo en inferioridad numérica, el Sevilla sigue sin ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y la temporada empieza a pintar fea, pasando cosas raras como esas dos expulsiones en el primer tiempo, algo que no había sucedido nunca en la historia.

El partido de ayer recordó en cierta manera al de la derrota por 1-3 ante el Deportivo de la Coruña, líder por entonces de la Liga, en la temporada 99-00, cuando le anularon dos goles absolutamente legales al Sevilla, uno a Héctor por inexistente falta al portero, Songo'o, y otro a Marchena por fuera de juego posicional de Otero, que no interviene en la jugada al estar por detrás del portero del Dépor. Fue un auténtico mangazo de Mejuto González. Ni Ramos Marcos, árbitro ya retirado, se lo explicaba comentando el partido. Y además, aquello, llovía sobre mojado, porque le habían pasado muchas cosas raras ya aquel Sevilla casi descendido: Tsartas y Juan Carlos, autor del 1-2, se levantaron sus camisetas y mostraron otra con un balón y el lema "se busca".

Aquel día ardió Nervión. No literalmente, pero casi, porque fuera sí hubo graves altercados, lanzamiento de objetos impactando una botella de plástico en Mejuto González, intento de asalto del vestuario del árbitro, lanzamiento de vallas, algún contenedor ardiendo... Ante la Real la afición sevillista se volcó con el equipo en la segunda parte, pero ante la evidencia de las imágenes del VAR, que llegan a los aficionados en el estadio, no hubo altercados, más allá de una sonora bronca a Del Cerro Grande, al descanso, y al final del partido.

El asunto es que el Sevilla, entre unas cosas y otras, sigue protagonizando el tercer peor arranque de la historia en la Liga. En los dos primeros era colista en la jornada 14, en una se salvó y en otra bajó a Segunda. El peor fue la temporada 35-36, en la que acabó décimo (de 12 equipos) pese a que a estas alturas sólo llevaba un triunfo, tres empates y 10 derrotas. Remontó en la segunda vuelta. Y la segunda peor fue la 99-00, la del último descenso, de ahí la inquietante concomitancia con aquel partido ante el Deportivo. En la jornada 14, aún con Marcos Alonso (terminó Juan Carlos Álvarez) sumaba un triunfo (ante el Betis, 3-0, jornada séptima y quinto encuentro en casa), siete empates y seis derrotas.