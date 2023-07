El Sevilla descarta “a día de hoy” el fichaje de Sergio Ramos

El vicepresidente primero del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha negado de forma pública y ante toda España que el club de Nervión vaya a afrontar la contratación de Sergio Ramos, jugador que ha acabado su contrato con el PSG y que había mostrado a través de terceros su deseo de volver al Sánchez-Pizjuán.

“No, no. A día de hoy Sergio Ramos no es ninguna opción. Nosotros tenemos buena relación con René, su hermano, que representa a Óscar Rodríguez, que es jugador del Sevilla, pero Sergio Ramos, un gran jugador formado en nuestra cantera, a día de hoy no es una opción para el Sevilla”, ha dicho el dirigente cuando le han preguntado en el acto que LaLiga ha organizado para presentar su nueva imagen y los nuevos esponsores para la Primera y la Segunda División. Hay bastantes razones para que, por lógica, el Sevilla no piense en acometer tal operación. Primero, está anunciando a bombo y platillo un cambio en el modelo de negocio y volver a la estrategia que le dio gloria y éxito al club, fichar jugadores jóvenes que puedan revalorizarse y Ramos sobrepasa los 37 años. Después está su altísimo salario nada acorde con la economía de la entidad por mucho que se rebaje el sueldo y por último provocaría otro desagradable debate que en nada beneficia a la situación ya incómoda socialmente que vive el actual consejo, puesto que para una gran parte de la afición el camero es poco más que una persona non grata para el sevillismo.