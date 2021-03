El mensaje de Ocampos, que ya esboza una sonrisa

Lucas Ocampos va entreabriendo las comisuras para esbozar una sonrisa después de dos noches largas y pesadas. En su cabeza, más que en ninguna otra, estará el golpeo del penalti que detuvo Ter Stegen. Fue la ocasión, en el minuto 73, que pudo dar al Sevilla la final de la Copa del Rey en la Cartuja. Pero la vida sigue y el argentino ya levanta el ánimo, ayudado por técnicos y compañeros.

El futbolista ha enviado un mensaje a través de las redes sociales para explicar su mirar hacia delante. "Me tocó volver y no fue de la manera que me lo imaginé y soñé en este largo mes de tanto trabajo, pero ahora sólo queda levantar la cabeza y mirar para delante porque el fútbol da revancha muy rápido", dice Ocampos.

Me tocó volver y no fue de la manera que me lo imaginé y soñé en este largo mes de tanto trabajo, pero ahora sólo queda levantar la cabeza y mirar para delante porque el fútbol da revancha muy rápido 👉🏼 https://t.co/HcRrp0Ith0 ⚪🔴 #LO5️⃣ pic.twitter.com/M0enl5t3LK — Lucas Ocampos #UEL19/20🏆 (@Locampos15) March 5, 2021

A él se ha referido Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al partido de Elche, este mediodía. "Los penaltis los fallan los que los tiran. Otras veces los mete y esta vez no lo ha metido. Lo importante es levantarse y ante este tipo de situaciones hay que levantarse más fuerte. Y físicamente, ya jugó en Barcelona, aunque no fuera de inicio, y está a disposición sin ninguna duda", dijo el técnico, sin querer dramatizar más de la cuenta.

Asimismo, Monchi habló de su estado anímico en SFC TV, al analizar la derrota y sus consecuencias en la noche del jueves. "Lucas, que ha puesto mucho de su parte para llegar al partido, que lo he visto entrenando solo por las mañanas, nos está costando más trabajo levantarle la moral porque es canchero y siempre quiere ganar. Pero ya le dije ayer que nos va a dar más momentos de alegrías como los que ya nos ha dado", dijo el director general deportivo.

En la sesión previa al viaje a Elche, Ocampos ha recibido el cariño de sus compañeros. Bromas, sonrisas, gestos... Todos saben que la derrota fue colectiva y que el Sevilla volverá a tener oportunidades para demostrar que, tanto grupal como individualmente, sigue siendo un equipo fuerte que va a luchar por los objetivos pendientes con renovadas energías. La sonrisa que ya esboza Ocampos es el mejor ejemplo.