Gudelj: "Hemos recibido dos goles innecesarios"

El futbolista del Sevilla Gudelj ha analizado en DAZN la derrota de su equipo ante Osasuna en un mal partido de los Nervión, que han pagado sus errores groseros.

Análisis

"No estamos felices. Hemos perdido en casa. Una primera parte mala de nuestro lado. En la segunda parte, mejor. Recibimos dos goles innecesarios en la segunda parte, en un momento donde apretar más. Nos marcan dos veces de nada y pierdes el partido".

El golazo

"No me lo pienso. Sé que tengo un tiro bueno de lejos. Hoy una pena, que no ha servido para nada".

Derrota

"No entra el miedo. Tenemos una buena línea, menos hoy, sobre todo en la primera parte. Hay que seguir, vienen partido importantes".