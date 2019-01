Andre Silva: "Las cosas no nos están saliendo fuera de casa"

Andre Silva, que fue sustituido en el segundo tiempo, fue el protagonista en los micrófonos de Bein Sports nada más terminar el encuentro y el portugués se mostró tan decepcionado como sus compañeros con el partido realizado por el Sevilla en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

"No nos vamos contentos con el partido, queríamos ganar. No estamos nada contentos. Les salieron bien las cosas con la ayuda de la afición, se levantaron un poco y luego llegó un gran gol de Casemiro", indicó el delantero portugués, que reconoció que existen diferencias entre el Sevilla que juega en el Sánchez-Pizjuán y el que comparece como visitante: "En nuestra casa tenemos a nuestra afición, intentamos hacer ocasiones de gol, pero no lo conseguimos. Jugar en el Pizjúan es una motivación, pero las cosas no nos están saliendo fuera de casa".